Decizie surprinzătoare a lui Adrian Mititelu! Și-a dat afară omul în care avea cea mai mare încredere

Adrian Mititelu a luat decizia de a renunța la Dan Vasilică, cel care a ocupa postul de preparator fizic din 2019, dar care a fost în trei rânduri și antrenor interimar.

Adrian Mititelu și-a dat afară omul în care avea cea mai mare încredere!

FCU Craiova a anunțat pe pagina oficială de Facebook despărțirea de Dan Vasilică. Decizia este una surprinzătoare, având în vedere că Adrian Mititelu și-a exprimat de multe ori aprecierile pentru Vasilică, pe care îl considera cel mai bun preparator fizic din România.

“Mulțumim, Dan Vasilică!

Îi mulțumim pentru efortul depus în cadrul clubului nostru și îi dorim mult succes pe viitor!” este mesajul prin care oltenii au anunțat oficial decizia plecării lui Dan Vasilică.

De când a fost angajat de patronul celor de la FCU, acesta a rezistat la echipă indiferent de cine era antrenor principal. În afară de calitatea sa de preparator fizic, în culise se spunea că Mititelu se bazează pe Vasilică și ca “insider” în cadrul echipei.

Dan Vasilică a activat ca principal la câteva echipe din ligi inferioare, precum Inter Bălești, FC Bistrița, Șirineasa. Ca preparator fizic a lucrat la Pandurii Tg. Jiu, Csikszereda, FC Argeș, FCU Craiova.

Anul trecut, Dan Vasilică dezvăluia că îl admiră pe Thomas Neubert, preparatorul fizic de la FCSB, dar a făcut și o mărturisire cutremurătoare: a reușit să învingă un cancer la ficat depistat în 2016.

“Aveam o grupă de juniori și lumea zicea de mine că sunt nebun fiindcă eu fac antrenamente cu haltera și cu gantera la fotbal. “Ești nebun? Ce, ăștia sunt la culturism?. Cam așa gândeau despre mine, după care au văzut toți că la fel făcea și Neubert, plus TRX, sănii și toate celelalte.

Neubert a avut și un mediu perfect, condiții excelente, antrenor care l-a înțeles, plus jucători valoroși. Dar chiar și așa, era criticat și atunci de către unele persoane”, declara Vasilică într-un interviu pentru .

FCU Craiova l-a angajat pe Florin Costea

Clubul patronat de Adrian Mititelu . Fostul atacant al oltenilor va ocupa funcția de director sportiv. În același timp, Robert Săceanu va prelua funcția de director delegat.

Aceste schimbări vin ca urmare a rezultatelor slabe ale echipei din acest an. În weekend, FCU și are în acest an o victorie și patru înfrângeri.