Declarația halucinantă a lui Rădoi după Islanda – România 2-1: “Nu e rușinos că n-am tras la poartă. Îți garantează cineva că dai gol?”. Video

România a pierdut rușinos în Islanda, scor 1-2, și își ia adio de la Euro 2021. Selecționata lui Mirel Rădoi a evoluat foarte modest în confruntarea de la Reykjavik, dominată de la un capăt la altul de nordici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Statistica este grăitoare pentru neputința tricolorilor din barajul pentru Euro 2021, România având un singur șut pe spațiul porții în confruntarea din Islanda, cel la faza penalty-ului acordat cu VAR de Damir Skomina.

La conferința de presă premergătoare meciului, Mirel Rădoi a fost întrebat de reporterul FANATIK de la fața locului dacă nu este rușinos ca într-un meci decisiv de calificare să nu tragi niciun șut pe poartă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Declarația halucinantă a lui Rădoi după Islanda – România 2-1: “Nu e rușinos că n-am tras la poartă!”

Răspunsul selecționerului a fost unul halucinant: “Nu e rușinos că n-am șutat la poartă. Este rușinos că n-am reușit să ne calificăm. Dacă tragi mai mult la poartă îți garantează cineva că dai gol? Îți garantează cineva că te califici?”

VEZI VIDEO:

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a recunoscut că principalul vinovat pentru ratarea calificării este el, reproșându-și faptul că a greșit echipa de start, în condițiile în care jocul din repriza secundă al “tricolorilor” a fost unul mai bun decât în prima parte:

“La cum am disputat primele 45 de minute, cred că putem să vorbim că nu meritam să ne calificăm”

“Trebuia să aducem o schimbare la pauză. Cei trei din față n-au câștigat baloane, n-au fost dinamici. N-au avut soluții, n-au intrat între linii. Probabil chiar echipa îmi reproșez, apoi am jucat mult mai bine.

ADVERTISEMENT

Jucătorii n-au avut nicio vină, n-am reușit să-i capacităm. Alibec a fost în regulă, nu ne-a spus nimic. A făcut toată încălzirea, nu știu de unde a apărut această informație.

La cum am disputat primele 45 de minute, cred că putem să vorbim că nu meritam să ne calificăm. Am început previzibil, lent. Știam că sunt puternici și încearcă să speculeze greșeala noastră. Din păcate, nu am scăpat de ceea ce mi-a fost frică, ca în primele 15 minute să primim gol”, a spus selecționerul naționalei României.

ADVERTISEMENT

Pentru România urmează dubla din Liga Națiunilor cu Norvegia și Austria. “Tricolorii” sunt pe primul loc în grupă după primele două etape, cu 4 puncte. Norvegia a pierdut și ea barajul împotriva Serbiei.