Declarație-șoc a lui Mihai Stoichiță: „Mi-am prezentat demisia de la Federație!”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a discutat despre situația tensionată din cadrul echipei înainte de calificarea la Euro 2024. .

Mihai Stoichiță, la un pas de demisie de la FRF

“Eu am făcut o declarație după meciul Belarus -Romania 0-0 și unii suporteri mi-au adresat câteva cuvinte în direct, la flash-interviu, nu pot să le reproduc. Și a mai fost și în Elveția parcă, dar n-are importanță. Iar eu imediat, la cald, după meci, am spus că ne calificăm.

Dacă te iei doar după rezultat, s-ar putea să nu judeci corect imaginea unui joc. Dacă-mi aduc bine aminte, Belarus n-a avut nicio acțiune la poarta noastră.

Când am făcut comparație între ce am văzut că joacă Belarus și ce joacă celelalte echipe, am stat și m-am gândit că nu suntem chiar nimeni în lume.

Și ăsta e adevărul. Imediat după meci, ducându-mă la băieți în vestiar și spunându-le ‘Capul sus, avem cele mai mari șanse de calificare din ultima perioadă’. Și ei erau cu capul jos, normal, să domini un meci și să nu-l câștigi lasă o umbră de îndoială”, a declarat Mihai Stoichiță pentru

Mihai Stoichiță explică intenția de a demisiona: „Eu răspund de rezultate”

Spre bucuria lui Stoichiță, România a terminat în forța finalul de campanie. “Tricolorii” au învins cu 2-1 pe Israel și cu 1-0 pe Elveția și au reușit calificarea la Euro 2024 de pe prima poziție.

“Obiectivitatea celor care-i înconjoară și faptul că trebuie să fii un stimul pozitiv pentru ei tot timpul te obligă să ai o astfel de atitudine. Eu nu renunț niciodată la luptă, dar s-ar putea să fiu înfrânt, ăsta e jocul. Eu cred că atunci, mai multă încredere am avut în calificare și am susținut-o până la capăt.

Un element pe care-l știu doar cei din Federație, o spun în premieră acum, eu mi-am prezentat demisia înainte de meciul cu Israel, în caz că nu ne calificăm. Meciul de la Felcsut. Am zis că misiunea mea se încheie pentru că mi se pare că este un eșec al zonei mele, zona tehnică.

Toată lumea a rămas surprinsă. Burleanu mi-a zis că în niciun caz nu acceptă, dar eu asta am simțit că trebuie să fac și asta făceam, nu antrenează Burleanu, Vișan sau Bodescu, eu răspund direct de rezultatele echipelor naționale ale României“, a completat Mihai Stoichiță.