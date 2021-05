Declarații șocante făcute de Carmen Tănase! Ce spune actrița despre coronavirus

Declarații șocante făcute de Carmen Tănase! Actrița nu a ezitat o clipă și a transmis că nu obişnuieşte să poarte mască decât în interior, atunci când intră într-un magazin, de exemplu.

Aceasta a spus că nu poartă mască în exterior pentru că este o aberaţie. Mai mult de atât, artista a adăugat că nimeni îi poate lua dreptul să respire.

De asemenea, vedeta a menţionat că are grijă însă de imunitatea sa şi a luat un cocktail de vitamine. Carmen Tănase spune și că nu se teme de coronavirus.

Declarații șocante făcute de actrița Carmen Tănase!

„Nu mă tem de acest virus. Am avut grijă anul acesta de imunitatea mea, chiar am avut grijă de mine şi de ai mei, de familia mea.

Am luat ce trebuie, am luat vitaminele respective, mi-am făcut un cocktail pe care îl luăm în fiecare zi. Mi-am făcut imunitatea şi socializând cu oamenii. Mărturisesc asta: eu nu m-am ferit niciodată de oameni.

Port o vizieră când intru undeva, într-un magazin, altminteri nu o port. Până acum nu m-am amendat nimeni.



Bine, şi dacă m-ar amenda, contest, pentru că e o aberaţie. Încă mai merg pe logic şi cred că este o aberaţie. Am dreptul să respir, iar dreptul acesta nu mi-l ia nimeni”, a spus Carmen Tănase la Antena 3.

Carmen Tănase spune că ținta pandemiei este una cât se poate de clară. Copiii sunt cei mai afectați de tot ceea ce se întâmplă.

„Ei îşi vor forma personalitatea într-un mod total diferit decât au făcut-o alte generaţii. Cred că este mai mult decât un experiment, cred că este un plan. Adică nu există cineva care stă la butoane şi se joacă. Nu, există o ordine bine stabilită a butoanelor, aşa cred. Eu tot refuz să-mi fie teamă.

Conştientizez că în clipa în care chiar voi fi dominată de frică, partida cu mine este pierdută. Şi atunci refuză să-mi fie teamă, dar mă gândesc cu îngrijorare la copii pentru că am realizat că ei sunt ţinta acestei lumi noi – ni se tot spune că trebuie să ne obişnuim cu viaţa această nouă pe care o s-o trăim. Ce înseamnă viaţa asta nouă?



Noi avem puncte de reper, noi avem pe ce să ne bazăm, avem un trecut. Am trecut şi noi prin dictatură, am trecut prin comunism, prin probleme, prin lipsuri, apoi a venit această libertate, pe care fiecare a înţeles-o cum a vrut, dar am trăit.

Oamenii aceştia care sunt acum tineri şi mai ales copiii care sunt în formare acum, care acum îşi dezvoltă şi sistemul imunitar, dar şi absolut toate circuitele psihice, copiii aceştia vor fi învăţaţi să stea într-un pătrăţel, de mici. Reflexul lor aşa va fi format.



Să nu iasă din pătratul acela, pentru dacă vor ieşi va fi nenorocire, moare bunicul acasă, să nu se apropie de colegul, să nu pună mâna pe el, pentru că e nenorocire, să nu vadă chipul educatoarei, chipul învăţătoarei care acum zâmbeşte, acum este încruntată, acum vrea să-l mângâie, dar nu poate, să-l tragă de ureche, dar nu poate.



Pentru că aşa se dezvoltă un copil. Noi mâncam fructe de pe jos, pentru că sistemul nostru imunitar e în comuniune cu natura, dar copiii aceştia sunt dezinfectaţi pe mâini de frică. Eu înţeleg părinţii, dar cum se dezvoltă el? El nu mai are afect, se dezvoltă fără empatie!” , a mai spus Carmen Tănase.