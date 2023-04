Deea Maxer a surprins pe toată lumea. Ce imagine a postat la o zi după ce a recunoscut Dinu Maxer că are o nouă iubită

Deea Maxer și-a luat fanii prin surprindere și a postat o imagine care i-a pus pe gânduri. Cu o zi în urmă, fostul ei soț, Dinu Maxer, și-a asumat relația cu noua iubită.

Ce imagine a postat Deea Maxer, la o zi după ce Dinu Maxer a recunoscut că are o nouă iubită

Recent, în cadrul unei emisiuni TV, . Cântărețul a fost surprins alături de aceasta la o petrecere. Artistul a explicat că lucrurile sunt la început și că noua parteneră își dorește, cel puțin pentru moment, să stea departe de lumina reflectoarelor.

Dinu și Deea Maxer au avut o căsnicie de 14 ani și o relație de aproape 18. În plus, au doi copii împreună, un băiat și o fetiță, dar au rămas în relații bune de dragul lor.

Divorțul a fost anunțat la finalul lunii trecute, iar vestea a șocat pe toată lumea. După ce Dinu Maxer și-a asumat noua relație, Deea a postat și ea o imagine prin care le dă de înțeles internauților că există un alt bărbat și în viața ei.

Vedeta s-a fotografiat în mașină, cu un buchet de lalele, și cu câteva versuri sugestive, fiind foarte pasionată de poezie. Și ținuta pe care a purtat-o bruneta, cu ciorapi din plasă, i-a pus pe gânduri pe fani.

“Afară plouă… cu iubire și lalele/ În suflet ești tu, liniște și mângâiere./RDR”, este mesajul postat de fosta parteneră de viață a lui Dinu Maxer, în dreptul imaginii de pe .

Ulterior, după acest story, Deea Maxer a postat și o fotografie pe pagina ei, unde s-a fotografiat cu buchetul de flori în brațe. Și descrierea aleasă pentru această imagine este una interesantă. “Afară plouă… cu iubire si lalele”, a scris ea.

Dinu Maxer, declarații despre relația cu noua iubită

Cântărețul a explicat că nu este prea devreme să aibă pe altcineva în viața sa, mai ales că nu a mai avut vreo legătură cu fosta soție încă din martie. Cei doi au fost surprinși împreună la o zi de naștere, iar Dinu Maxer a recunoscut că este, într-adevăr, într-o nouă relație.

“Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție.

Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evalua în sensul bun atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul.

Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu”, a declarat Dinu Maxer la .

Cât despre noua iubită a cântărețului, , adică este cu 3 ani mai mare decât Deea Maxer. Deși în presă s-a scris că este mult mai tânără decât el, Dinu Maxer a dezvăluit vârsta sa reală.