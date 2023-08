Deea Maxer dă lovitura după divorțul de Dinu. Din ce vrea să facă bani: „În curând”

De când a ieșit din căsnicia cu Dinu Maxer, Deea se axează foarte mult pe pasiunile sale și își prioritizează fericirea. Este o persoană ocupată, activând în mai multe domenii, dara asta nu o împiedică să-și mai deschidă o afacere.

Din ce vrea Deea Maxer să facă bani

Deea Maxer nu stă locului nici o clipă. Este dansatoare de belly-dance, cântăreață și director de vânzări. Vedeta promovează produsele unei cunoscute firme de cosmetice, activitate din care încasează chiar și mii de euro lunar, după cum povestea ea în trecut.

Cu toate acestea, vedeta mai pune bazele unei afaceri. După ce , Deea a început o nouă viață. ceea ce o ajută să aibă succes și pe alte planuri.

Astfel că, de curând, vedeta a început un curs de make-up de perfecționare. Cu toate că știa să machieze, și-a dorit să aibă o diplomă de acreditare pentru a deveni make-up artist cu acte în regulă. „Am fost întrebată de cineva dacă acest curs de make-up pe care îl fac acum îl fac pentru mine.

Nu… nu este cazul. Pentru că eu mă machiez de peste 15 ani, în spectacole, în evenimente sau emisiuni de televiziune. Fiind înconjurată de make-up artiști și fiind pasionată de acest domeniu, am știut să fur meserie de la ei… secretele din acest domeniu.

Inclusiv informații de bază pe care le-am pus în aplicare pe mine sau pe prietenele mele. Acum vreau să vă mărturisesc că fac un curs de perfecționare la academia prietenei mele pe care o cunosc de peste zece ani”, a dezvăluit Deea Maxer în social media, conform

„O să dau liber la programări”

Până acum, Deea Maxer a exersat pe ea și pe prietenele sale, dar s-a decis că este momentul să cunoască mai mult decât informațiile de bază, cum să combine culorile sau ordinea aplicării produselor, și să facă și bani din pasiunea sa.

Are încredere în cunoștințele prietenei sale, iar după absolvire este gata să dea drumul programărilor și își așteptă fanele machiaj. „În momentul de față eu am terminat cursul. Acum sunt la practică. Atunci când mă refer la acea bază de a învața, eu nu mă refer la aplicatul culorilor sau la ordinea produselor. Pentru că eu am mai lucrat în sensul acesta și știu să fac asta.

Însă, mă interesa de la acest curs să învăț despre forma feței, despre fizionomii, despre corecții, despre forma ochilor, despre transformări, despre cum corectăm sau îmbunătățim anumite trăsături și apoi să le pun în practică.

Deci, eu sunt în zilele de practică acum. Cursul l-am terminat. În curând o să vă dau și liber la programări. Pentru că eu voi începe să machiez. Bineînțeles pentru evenimente sau altă zi în care trebuie să aveți o schimbare”, a adăugat Deea Maxer.