Defensiva Universității Craiova a rezistat doar 17 minute la Botoșani. Statistică horror pentru echipa lui Petev

care să-i securizeze locul de playoff, dar echipa lui Ivailo Petev a avut un start foarte slab. Defensiva oltenilor a cedat după doar 17 minute.

Statistică horror pentru echipa lui Petev

Juan Cruz Kaprof a deschis scorul în minutul 17 în meciul FC Botoșani – Universitatea Craiova. Atacantul argentinian a reluat în poartă o centrare la bara a doua a lui Benzar.

Apărarea lui Petev a fost poziționată greșit și a cedat din nou extrem de ușor. Până la finalul primei reprize, Kaprof a mărit avantajul, profitând de o nouă gafă din apărarea oaspeților.

Sub comanda lui Ivailo Petev, Universitatea Craiova a arătat probleme uriașe în defensivă. Oltenii au primit gol în fiecare din precedentele 8 meciuri de SuperLiga. Ultimul meci fără gol primit al Craiovei este cel de pe 2 decembrie 2023, 1-0 cu CFR Cluj.

Antrenorul bulgar n-a reușit să găsească soluția ideală pentru defensivă. A schimbat formula din apărare de la meci la meci, dar și sistemul, trecând de la 3 fundași la un sistem cu 4 apărători, așa cum a ales și la Botoșani. Căpățînă, Zajkov, Screciu și Bancu sunt jucătorii aleși de Petev în defensivă pentru acest meci.

Soiri, Maldonado, Badelj și Ndong, aduși pentru a întări defensiva, nu mai prind echipa. La Botoșani, Petev a preferat să-l folosească pe Screciu fundaș central, deși postul lui de bază este cel de mijlocal defensiv, poziție pe care este folosit inclusiv la naționala României.

Jalen Blesa va debuta cu FC Voluntari

Universitatea Craiova s-a întărit în ofensivă. Jalen Blesa este marea speranță a oltenilor pentru finalul de sezon regulat, dar mai ales pentru play-off. Asta în cazul în care echipa lui Petev va reuși să prindă un loc în primele 6.

Atacantul de 23 de ani venit de la Priștina , dar aproape sigur va debuta etapa viitoare cu FC Voluntari. Astfel, Blesa va avea șansa de a îmbrăca tricoul alb-albastru pentru prima dată chiar în fața fanilor.

Dacă în apărare stau prost, oltenii sunt optimiști în ceea ce privește ofensiva. În primul interviu acordat ca jucător al Universității, Blesa s-a declarat extrem de optimist și a spus că speră chiar la titlu.

“Știam că acest club are o istorie foarte bună, cu multe trofee, iar în acest sezon are unlot puternic. Se descurcă bine și vom încerca împreună să luptăm pentru titlu. Cum am mai spus îmi doresc să câștig campionate, să mergem în Europa și să dau tot ce am mai bun.

Este o ligă plină de provocări, un campionat dificil. Am început să joc fotbal în Spania când eram mic. Am jucat fotbal în Anglia, apoi am fost în Kosovo, iar acum sunt aici în România. Salutare suporteri ai Craiovei! Sunt aici acum, hai Craiova”, a spus Blesa.