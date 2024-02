Jalen Blesa nu face parte din lotul Universității Craiova pentru meciul cu Botoșani! Când va debuta noul atacant al oltenilor. Exclusiv

Jalen Blesa nu o va putea ajuta pe Universitatea Craiova în meciul din deplasare cu FC Botoșani, care se va juca duminică, de la ora 17:15. FANATIK a aflat că atacantul născut la Barcelona nu a făcut deplasarea alături de olteni și cel mai probabil, va debuta etapa viitoare, în partida de pe teren propriu cu FC Voluntari.

Jalen Blesa nu face parte din lotul Universității Craiova pentru meciul cu FC Botoșani

Venit de la Priştina în schimbul a 300.000 de euro, , atacantul de 23 de ani s-a antrenat două zile sub comanda lui Ivailo Petev. Totuși, antrenorul bulgar va trebui să apeleze la variantele clasice pentru atac la meciul din Moldova.

ADVERTISEMENT

Cotat la 250.000 de euro, conform transfermarkt, Blesa este marea speranță a fanilor Universității. Trupa lui Petev tremură pentru un loc în play-off și are parte de un final de sezon regular tensionat.

Universitatea Craiova avea mare nevoie de un atacant în formă și oltenii speră ca Blesa să fie soluția. Jovan Markovic este fotbalistul din ofensivă cu cele mai multe goluri în acest sezon din lotul Craiovei, cu doar 5 reușite.

ADVERTISEMENT

Petev va putea să beneficieze de serviciile lui Blesa abia etapa viitoare, la meciul de pe teren propriu cu FC Voluntari. Este aproape sigur că noul transfer din Bănie va debuta contra echipei antrenate de Nicolae Dică.

Jalen Blesa, nerăbdător să joace în alb-albastru

Spaniolul e foarte optimist că va impresiona în Bănie și va deveni unul dintre cei mai buni atacanți din SuperLiga. , Blesa a spus că e convins că noua sa echipă poate câștiga titlul în acest sezon.

ADVERTISEMENT

“Știam că acest club are o istorie foarte bună, cu multe trofee, iar în acest sezon are unlot puternic. Se descurcă bine și vom încerca împreună să luptăm pentru titlu. Cum am mai spus îmi doresc să câștig campionate, să mergem în Europa și să dau tot ce am mai bun.

Este o ligă plină de provocări, un campionat dificil. Am început să joc fotbal în Spania când eram mic. Am jucat fotbal în Anglia, apoi am fost în Kosovo, iar acum sunt aici în România. Salutare suporteri ai Craiovei! Sunt aici acum, hai Craiova”, a spus Blesa.

ADVERTISEMENT

Noul atacant din Bănie . Ismet Munishi e convins că Blesa va fi un pariu câștigător pentru olteni: “Este foarte bun cu mingea la picior, este un marcator și este foarte bun și ca pasator decisiv. Echipa făcea repede tranziția cu el în teren, era foarte bun și când vine vorba de protejarea mingei. Este un atacant foarte bun, îmi place de el”.