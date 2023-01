Deian Sorescu, declarații tari după transferul la FCSB: “Să nu fiu judecat după trecutul meu și echipa la care am fost”. Video

Deian Sorescu s-a alăturat FCSB-ului în cantonamentul din Antalya după , dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Fotbalistul împrumutat până în vară de formația finanțată de Gigi Becali și speră să fie judecat după performanță, ci nu în funcție de perioada petrecută în tricoul lui Dinamo.

Deian Sorescu, primele declarații după transferul la FCSB: „Mă bucur că am reușit să vin la o echipă cu un istoric foarte bogat”

Deian Sorescu a fost întâmpinat cu entuziasm de coechipierii de la FCSB, dar și de antrenorul Mihai Pintilii. Fostul fotbalist al lui Dinamo din perioada iulie 2018 – ianuarie 2022 este încântat de transferul la echipa patronată de Gigi Becali, anunțat în exclusivitate de FANATIK.

Totodată, internaționalul român, cu șapte apariții în tricoul naționalei României, a precizat că mutarea s-a oficializat foarte rapid. „Mă simt bine și sunt nerăbdător să încep primul antrenament cu băieții. A fost ceva pe moment. Nu m-am gândit că aș putea face schimbarea asta în direct.

Repet, mă bucur că am reușit să vin la o echipă mare, la o echipă cu un istoric foarte bogat și sper să facem treabă frumoasă împreună”, a declarat Deian Sorescu, potrivit FCSB TV.

Coechipierii îl așteptau pe Deian Sorescu la FCSB: „Tot glumeau pe tema asta”

FCSB îl poate transfera definitiv pe Deian Sorescu în vară, pentru 800.000 de euro, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Fostul fotbalist al lui Rakow, lider în campionatul Poloniei, a precizat că fotbaliștii FCSB-ului glumeau pe seama transferului.

„Clar, nu mă așteptam (n.r. transferul la FCSB). Tot glumeam cu băieții. Băieții tot îmi ziceau ‘hai, mă! Te mai așteptăm mult?’ Tot glumeau pe tema asta, dar ți-am spus nu mă așteptam niciodată. A fost ceva pe moment. A fost ceva de la o zi la alta și am ales împreună cu agentul să luăm o decizie”, a mai spus Deian Sorescu.

Fundașul dreapta în vârstă de 25 de ani a mărturisit ce planuri are atât din punct de vedere individual, cât și alături de FCSB în partea a doua a sezonului. „Pe plan profesional, vreau să am continuitate, așa cum am avut în ultimul an, în campionatul Poloniei, în care am avut evoluții bune. Vorbesc din punct de vedere statistic.

Iar cu echipa, vreau să ne atingem obiectivul și să luptăm acolo sus. Dar nu vreau să vorbesc de pe acum pentru că mai este drumul lung. Mai sunt etape până la terminarea campionatului regulat și după vom începe play-off-ul”, au fost cuvintele lui Deian Sorescu.

Deian Sorescu speră să nu fie judecat la FCSB în funcție de trecut

Deian Sorescu a mărturisit că vrea să aibă din partea suporterilor FCSB-ului, aceeași primire pe care a avut-o în Antalya, din partea coechipierilor. „Sper să fiu la fel de bine primit (n.r. suporteri), așa cum am fost de colegi.

Vreau să nu fiu judecat după trecutul meu, ci după evoluție, nu după echipa la care am fost, pentru că sunt jucător profesionist și îmi voi face treaba la orice echipă voi activa la momentul respectiv”, a încheiat Deian Sorescu.

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, de susținerea necondiționată din partea galeriei roș-albastre. În actuala stagiune, Deian Sorescu a înscris două goluri în 15 partide, reușind și o pasă decisivă pentru Rakow.