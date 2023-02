Delia Matache, adevărul despre operațiile estetice. Ce „îmbunătățiri” are la față și ce schimbare vrea să-și facă: „Îl urăsc”

Delia Matache a dezvăluit că, de-a lungul timpului, a apelat de câteva ori la medicul estetician pentru a-și face anumite îmbunătățiri la nivelul feței. Acum, jurata de la iUmor se gândește să-și facă o schimbare majoră, însă nu are curajul necesar.

Delia a dezvăluit ce intervenții estetice are

În ultima perioadă, Delia este foarte activă pe TikTok, acolo unde ține legătura cu publicul său și se postează în tot felul de ipostaze. În cadrul site-ului de socializare, jurata iUmor și iar acum a vorbit deschis despre intervențiile sale estetice.

ADVERTISEMENT

și a împlinit 40 de ani, a recunoscut că de-a lungul timpului a apelat de mai multe ori la serviciile medicului estetician. De exemplu, pentru că este, de fel, foarte expresivă, a decis să-și injecteze botox pentru a scăpa de ridurile de expresie.

Totodată, vedeta Antena 1 a dezvăluit că și-a mărit buzele cu acid hialuronic, însă a afirmat că nu și-ar injecta niciodată această substanță și la nivelul feței, deoarece consideră că nu ar ajuta-o cu nimic.

ADVERTISEMENT

„Mi-e botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dacă mă încrunt, fac o cută la nas, zici că sunt cățel nervos. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței.

Nu cred că am nevoie. N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat”, a dezvăluit Delia în mediul online.

ADVERTISEMENT

Delia vrea să-și facă rinoplastie

Cât despre tratamente faciale, Delia a susținut că nu a încercat prea multe și chiar se consideră „în urmă” când vine vorba de procedurile care sunt acum în vogă, preferând să-și îngrijească tenul acasă, cu diferite măști.

Replying to @Ramona

„Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști”, a continuat jurata iUmor.

ADVERTISEMENT

În plus, Delia le-a dezvăluit fanilor săi că dacă ar fi curaj, și-ar face o operație estetică ce i-ar schimba întreaga înfățișare: „Ce vreau să îmi fac, dar nu am curaj (n.r. nasul). E un pic așa, îl urăsc uneori. N-am curaj. El e ok așa cum e, dar ar putea să fie mai frumos, mai în vânt”.