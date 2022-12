Deliric își dorește un copil. Iubitul Innei, împiedicat de situația financiară să devină tată

Rapperul Deliric a vorbit despre copilăria sa, dar și dorința de a avea un copil. Invitat în podcastul lui Mihai Bobonete, iubitul cântăreței Inna, a mărturisit că a învățat să facă mai multe compromisuri odată ce a înaintat în vârstă și că s-a gândit serios să devină tată, dar doar după ce se va realiza financiar.

Deliric, iubitul Innei, confesiuni în premieră despre viața sa, în podcastul lui Bobonete

, a prins o perioadă a copilăriei sale în perioada comunistă. Artistul a locuit împreună cu sora și părinții în aceeași cameră, în Colentina, iar din acele vremuri își amintește și acum că stătea la lumina lumânării ca să poată învăța.

ADVERTISEMENT

Sora lui, mai mare cu un an decât el, a fost un real exemplu în viață pentru el, întrucât învățat foarte bine la școală, iar profesorii aveau pretenții de la el, acesta urmând același liceu ca ea.

„Am copilărit în Colentina și am prins ceva ani și în comunism și era perioada aia, știi, când îți opreau lumina, stăteai la lumânare, era o chestie interesantă copil fiind. Cu căldura, știu că era schema aia că dădeai drumul la gaze…

ADVERTISEMENT

Eu mai am o soră mai mare cu un an. Până la 4 ani nu s-a pus problema nici de camera copiilor sau camera părinților.

A fost întotdeauna bună la școală și eu m-am dus după ea la aceeași școală, la același liceu. Profesorii, din start presupuneau că eram la fel de bun și de silitor ca ea”, a declarat Deliric

ADVERTISEMENT

„La 63 de ani sigur voi avea un copil”

Cântărețul a fost rugat apoi de Bobonete să facă tot felul de exerciții de imaginație. Întrebat dacă ar vrea să călătorească în timp, Deliric a spus că și-ar dori să vadă viitorul, însă și trecutul i-ar face cu ochiul, pentru că ar vrea să verifice dacă existau și acum zeci de mii de ani civilizații extrem de avansate, așa cum spun anumite teorii.

Artistul e pesimist cu privire la viitorul omenirii. El nu crede că o vom mai duce mult, însă speră să mai apuce să facă un copil. Mai în glumă, mai în serios, rapperul a declarat că se vede tată la vârsta de 63 de ani, căci până acum a tot amânat momentul în care să conceapă un copil, punând profesia și situația financiară pe primul loc.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că o s-o mai ducem mult, ne autodistrugem, noi, omenirea. La 63 sigur voi avea copil și după aia, mna, ce să fac, pe acolo, prin casă”, i-a spus Deliric lui Bobonete.

ADVERTISEMENT

a fost întrebat cum ar împăca viața de părinte cu cea intimă, pus în situația ipotetică în care, dacă ar avea doi copii, cum ar face să nu își neglijeze și viața sexuală.

„Când ești tânăr, ești inconștient, nu ai nimic de pierdut”

„M-am preocupat de chestia asta încă de când eram tânăr. Am zis că trebuie să fac bani, să nu stau în garsonieră când am doi copii, să am ditamai vila ca să pot să mă duc la un alt etaj.

După aia, intrând în acest joc al maratonului după bani, n-am mai făcut copii și o să fac probabil la un moment dat… Dacă am copil de 5 ani la 68 de ani… La 63 probabil ajung să fac, gata, acela e momentul!”, a declarat Deliric.

Partenerul Innei a spus că în acest moment face mai multe compromisuri față de momentul în care a intrat în lumea muzicii. Acesta a explicat și de ce. „Cred că faci mai multe compromisuri decât atunci când erai tânăr.

Când ești tânăr, ești inconștient, nu ai nimic de pierdut, faci ce vrei tu. În jur de vârsta de 23-25 de ani, începe să-ți vină mintea la cap, care e responsabilă cu precauția și autoconservarea. Gândești un pic mai strategic, încerci să împaci pe toată lumea, te gândești și la business”, a încheiat Răzvan Eremia.