Demisie neașteptată la Antena 3. Prezentatorul unei emisiuni populare pleacă din trust

Postul Antena 3 a devenit recent Antena 3 CNN, iar odată cu acest lucru, au apărut și câteva schimbări. Un nume cunoscut publicului a decis să plece din trust.

Alex Vlădescu pleacă de la Antena 3

După ce , în urmă cu două weekenduri, acum, Alex Vlădescu, prezentatorul emisiunii Income Magazine de la Antena 3, a decis să demisioneze.

Tânărul, care lucra din 2019 ca reporter, iar mai apoi din 2021 ca prezentator al emisiunii a luat o decizie radicală. Într-o postare pe contul personal de socializare, Alex Vlădescu anunță că deși televiziunea a fost cea mai mare pasiune a sa, simțea nevoia de libertate.

Prezentatorul emisiunii Income Magazin a mai dezvăluit că a ajuns să stea mii de ore peste program, și-a sacrificat zilele libere, dar și weekend-urile, , iar acum a venit momentul să se ocupe și de viața personală.

“A fost ultima zi ca reporter în cadrul Antena 3. Au fost ultimele transmisiuni în direct, ultimele reportaje filmate, ultimele emisiuni realizate, ultimele emoţii.

Televiziunea a fost cea mai mare pasiune a mea! Am pus suflet în tot ceea ce am făcut în acest domeniu! Am sacrificat weekenduri, zile libere, şi mii de ore state peste program”, a scris jurnalistul pe Facebook.

Cu ce se va ocupa de acum Alex Vlădescu

Alex Vlădescu nu a spus ce va face mai departe, însă a subliniat faptul că a ales un alt drum care să îi poată oferi mai mult timp personal.

De asemenea, jurnalistul își dorește să prețuiască mai mult libertatea și să construiască ceea ce și-a propus.

”Am ales un alt drum. Unul care să îmi ofere timp mie. Să pot să construiesc ce mi-am propus!”, a completat el.

Menționăm că emisiunea Income pe care o prezenta conținea idei de afaceri, metode pentru a economisi sau creşte veniturile personale, dar și alte strategii economice.