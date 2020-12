Demiteri la Primăria Capitalei! Nicușor Dan taie în carne vie. Pe cine a destituit actualul edil

La o lună de când a preluat oficial mandatul de primar general al Capitalei, Nicușor Dan demite întreaga conducere a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat miercuri, 2 decembrie, pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, edilul a decis ca în funcția de director adjunct al instituției să fie numit Edmond Niculușcă, fondatorul Asociației ARCEN și „un om care s-a luptat mult în ultimii ani pentru salvarea patrimoniului istoric al Capitalei”.

Decizia vine chiar în ziua în care este programată prima întrunire a Consiliului General din cele 30 de zile care s-au scurs de la debutul mandatului. Zeci de bucureșteni continuă să se plângă de lipsa căldurii și a apei calde, în ciuda faptului că actualul primar a dat asigurări că problema va fi rezolvată în cel mai scurt timp. Ba chiar a semnat recent și un contract pentru reabilitarea a 200 km de conducte de termoficare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan schimbă conducerea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

„Azi am decis schimbări în conducerea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, subordonată Primăriei Capitalei.

Pleacă din funcții Marius Coaje, director adjunct și Alina Tarcevschi, director executiv adjunct. De asemenea, în funcția de director adjunct al acestei Administrații îl voi numi pe Edmond Niculușcă.

ADVERTISEMENT

El e fondatorul Asociației ARCEN și un om care s-a luptat mult în ultimii ani pentru salvarea patrimoniului istoric al Capitalei și inițiatorul proiectului „Antiseismic District”, primul proiect din România de informare, educare și abilitare a unei întregi comunități urbane vulnerabile la cutremur.

E cel care a strâns fonduri pentru renovarea Școlii Centrale și a organizat trasee culturale pentru cei care voiau să descopere vechiul București”, a transmis Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un contract pentru reabilitarea rețelei de termoficare, singura realizare notabilă din prima lună de mandat

Potrivit Libertatea, în cele 30 de zile care s-au scurs de la debutul mandatului de primar general al Capitalei, Nicușor Dan se poate lăuda doar cu un contract în valoare de 1,5 miliarde de lei pentru reabilitarea a 212 km de conductă din rețeaua de termoficare.

De asemenea, cu câteva zile a fost redus numărul polițiștilor locali care asigură paza Primăriei Capitalei, de la 27 la 10 persoane și s-a renunțat la cei cinci oameni ai legii care păzeau biroul edilului. Nimic, însă, despre așa-numita „caracatiță infracțională instaurată de Gabriela Firea la nivelul Primăriei Capitalei” și cele zeci de rude pe care fostul primar le-ar fi plasat în posturi cheie la Municipalitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu am uitat de caracatița lui Firea, dar am avut niște urgențe de rezolvat și dacă îmi permiteți să citez dintr-o anecdotă: întâi munca și apoi distracția. Spre deosebire de predecesori, o să avem o comunicare în care vom spune că am făcut și nu că vom face.

Veți afla despre demiteri în momentul în care aceste lucruri se vor fi consumat. Fiți sigur că acest lucru este pe agenda mea”, a dat asigurări Nicușor Dan în momentul în care a fost chestionat pe marginea acestui subiect.