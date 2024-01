Denil Maldonado, analizat la sânge după Craiova – Farul 1-2. „L-a văzut pe Dracula” Vochin: „M-am uitat pe cifre. Incredibil!”

Ivaylo Petev l-a trimis pe Denil Maldonado pe teren încă din primul minut cu Farul Constanța, însă internaționalul hondurian nu a avut parte de un debut fericit. Stoperul „alb-albaștrilor” a făcut cunoștiință cu „Dracula” pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar analiștii de la FANATIK SUPERLIGA l-au analizat la sânge pe fundaș.

Cum s-a descurcat Denil Maldonado în Universitatea Craiova – Farul 1-2: „L-a văzut pe Dracula. Îl scapi permanent”

nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor suporterilor din Bănie cu Farul Constanța. Totuși, internaționalul din Honduras este la prima partidă oficială, iar gruparea din Bănie așteaptă ca stoperul să crească de la meci la meci.

Analiștii FANATIK SUPERLIGA au sesizat problemele pe care le-a întâmpinat Denil Maldonado cu Louis Munteanu de-a lungul confruntării din Bănie. Fostul coleg al lui Giorgio Chiellini l-a cunoscut pe „Dracula”, însă în Oltenia.

„Ce debut a avut bietul Maldonado, nu o să uite mulți ani debutul pe care l-a avut. Ați văzut filmele alea coșmarul pe Wall Street, îl știți pe Kroger? Maldonado se va trezi transpirat în următoarele săptămâni. Ce a putut să îi facă Louis Munteanu, mi-a fost milă la un moment dat.

Nu o să uite acest debut mult timp. Doamne ce a pățit. Louis Munteanu a fost pentru Maldonado fix Dracula, dar nu ală simpatic pe care îl vezi în Hotel Transylvania. A fost ăla sângeros de la goluri, șoc teribil pentru Maldonado. Nu se poate să plece de lângă tine și să îl scapi permanent”, a spus Horia Ivanovici.

Robert Niță: „Asta se întâmplă când vii într-un campionat crezând că este un campionat slab”. Ce a observat Florin Gardoș

Robert Niță este de părere că Denil Maldonado a fost expus din cauza faptului că Universitatea Craiova s-a apărat sus pentru a încerca să câștige cu Farul. Acesta a remarcat și nesincronizare cu Raul Silva din apărarea „alb-albaștrilor”.

„Asta se întâmplă când vii într-un campionat crezând că este un campionat slab și nu știi unde ai venit. Au jucat și foarte sus, nu are nici o viteză ieșită din comun și s-au expus pentru că voiau să marcheze. Aseară pentru prima apariție face un joc slab.

Indiferent cum se poziția el, blocul funcțional al Craiovei nu era ce trebuie. Dacă era distanță între compartimente juca întrei ei, dacă se apropia de Silva și lăsa loc în spatele lor au jucat pe poziție viitoare și au scăpat singuri”, a declarat Robert Niță.

Florin Gardoș nu s-a arătat impresionat de Denil Maldonado la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct doar pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30. Acesta a remarcat doar două intervenții reușite în cele 90 de minute cu Farul.

„Nu prea am văzut nicio calitate la Maldonado. Am zis că poate nu are o viteză extraordinară, dar poate are un plasament bun, joc extraordinar. Este primul meci, poate o să înceapă să capete încredere. La prima vedere pe lângă greșelile mari pe care le-a făcut, a fost faza la care a greșit celălalt fundaș central, Silva.

Când a dat pasa la portar a intervenit foarte bine, a fost cea mai bună intervenție a lui din meci. A mai avut un moment parcă respinsese portarul și să degajeze repede. Fiind mai mic de înălțime poate știe jocul”, a declarat Florin Gardoș.

Andrei Vochin: „Louis Munteanu distruge mulți fundași centrali dacă îi prinde 1 la 1”. Cifre de coșmar cu Farul Constanța pentru olteni

, din cauza greșelilor elementare. Formația din Bănie a câștigat și foarte puține dueluri cu elevii lui Gică Hagi, ținând cont că au evoluat pe „Ion Oblemenco”.

„Louis Munteanu distruge mulți fundași centrali dacă îi prinde 1 la 1. Dimineață mă uitam pe cifrele meciului, este incredibil. Craiova a avut câștig de dueluri de 39%, la un meci acasă să câștige 39% din dueluri este ca și cum am fi jucat noi pe la mijlocul terenului.

La primul gol, Louis se demarcă în spatele lui Silva, doar că jucătorul care îl scoate din offsaid este Maldonado, care ia adâncime. Dacă stă cu linie cu Silva, Louis Munteanu este offsaid și nu mai face faza primului gol. Nu se aștepta să îl întâlnească pe Dracula în Oltenia”, spune Andrei Vochin.

Sorin Cârțu: „Problema fundașilor centrali mi se pare tot nerezolvată”

„Pentru mine problema fundașilor centrali mi se pare tot nerezolvată, nu m-am impresionat nici Soiri nici Maldonado. Să vedem în continuare, îi aștept la alte evoluții să dau un verdict mai clar. Așteptam altceva, nu a fost o impresie wow. Să vedem în continuare dar vreau să îl mai văd la alte meciuri.

Este un copil foarte bun și cu știința golului, a demarcarii a atacantului și atunci când dă de niște jucători lenți cum i-am văzut pe ai noștri în zonă centrală a putut să active. A ieșit în evidență, practic Farul a obținut acea victorie prin prestația lui Louis Munteanu și Aioani”, spune Sorin Cârțu.

