Ivaylo Petev, furios după Universitatea Craiova – Farul 1-2: ”Facem greșeli elementare”

. După înfrângerea lui CFR Cluj la Botoșani, scor 0-1, o altă rivală a celor de la FCSB la titlu s-a încurcat.

Ivaylo Petev: ”Continuăm să facem greșeli elementare”

Antrenorul Universității Craiova a analizat partida pierdută pe ”Ion Oblemenco” și a discutat depsre punctele slabe ale echipei sale din partida cu Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

”Din păcate, continuăm să facem greșeli elementare. Am avut situația în care am egalat și imediat după am primit un gol. Cred că a doua repriză a fost mai bună decat prima. Am avut multe situații în care puteam să egalăm, dar asta este fotbalul. Nu putem întoarce nimic.

La primul gol a fost vinovat primul fundaș, iar la al doilea gol, celălalt. La ce ocazii am avut în a doua repriză, puteam să marcam minim un gol. Au fost foarte multe spații în apărarea noastră”, a declarat Ivan Petev la .

ADVERTISEMENT

Ivaylo Petev, despre Mitriță și Ivan

Ivaylo Petev a oferit declarații și despre situația lui Alex Mitriță la echipă, dar și despre Andrei Ivan, cel care a părăsit terenul în minutul 65, acuzând o accidentare.

”Miriță este un jucător cheie. A avut ocazii, dar nu a reușit să marcheze. Nu putem stam într-un jucator. Andrei Ivan a cerut schimbarea. Încă nu știm ce a pățit, o să vedem dupa ce o să îl vadă un doctor”, a mai declarat Petev.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a anunțat despărțirea de un jucător în ziua meciului cu Farul

Florin Borța a fost primul nume de care Ivaylo Petev a vrut să scape la Universitatea Craiova. a dezvăluit în exclusivitate încă de pe 6 decembrie 2023 că fundașul dreapta nu face parte din planurile oltenilor pentru restul sezonului.

Anunțul oficial al despărțirii de Florin Borța a venit chiar în ziua derby-ului în care „alb-albaștriii” dau piept cu Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

„OFICIAL | Universitatea Craiova și fundașul Florin Borța au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. Mult succes în continuare, Florin!”, a fost anunțul oltenilor de pe pagina oficială de Facebook.