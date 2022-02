Denis Alibec, declarația săptămânii după debutul în Grecia: ”Am căutat-o pe Atromitos pe internet, e o echipă grozavă”

Primul meci, primul gol pentru Denis Alibec la Atromitos, echipă la care a fost împrumutat până la sfârșitul acestui sezon de Kayserispor.

21 de minute, cât a jucat, i-au fost suficiente lui Alibec pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor noii lui echipe. A urma declarația care a făcut valuri.

Denis Alibec luptă să evite retrogradarea cu Atromitos

Atacantul de 31 de ani a eșuat la campioana României, CFR Cluj, dar , echipă care luptă să evite retrogradarea din Super Liga Greciei.

Alibec a fost aruncat în luptă abia în ultimele 21 de minute ale întâlnirii cu Lamia și a profitat de o greșeală a apărătorilor echipei vizitatoare. A rămas singur cu portarul și a înscris elegant.

La finalul partidei, internaționalul român a oferit o declarație amuzantă. Acesta a dezvăluit că nu știa unde va juca, dar a găsit informații suficiente pe internet.

”Este important pentru noi că am câștigat meciul și că am obținut punctele. Faptul că am marcat eu contează mai puțin, e un obiectiv secundar.

Am căutat-o pe internet pe Atromitos, este o echipă grozavă din Grecia”, a spus Denis Alibec, citat de platforma .

Denis Alibec nu mai înscrisese din august anul trecut

, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK la momentul amintit. S-a accidentat la scurt timp după prezentarea oficială.

A depășit perioada dificilă, dar nu a mai fost la același nivel și .

Nici în Casa Pariurilor Liga 1 nu s-a readaptat. În plus, un conflict cu Dan Petrescu i-a pecetluit soarta și atacantul a preferat să-și încerce norocul în altă parte.

A ajuns la Atromitos și a marcat la debut. Este primul gol marcat de Denis Alibec din luna august a anului trecut. Ultima reușită a fost într-un CFR Cluj – FCSB 4-1.

Și Atromitos traversa o perioadă de ”secetă”. Noua echipă a lui Alibec nu mai câștigase în Super Liga Greciei de la începutul lunii decembrie.