Denis Alibec, decizie importantă pentru a fi la Euro 2024. “Vreau să mă transfer în iarnă”

Denis Alibec este pregătit să ia o . Atacantul vrea să intre într-o formă mai bună pentru a ajuta echipa națională la Campionatul European din Germania. Alibec își dorește să se transfere în iarnă.

Denis Alibec, decizie importantă înainte de Euro 2024

După aflarea adversarelor din grupa României de la Euro 2024, Denis Alibec este pregătit să ia o decizie importantă. Atacantul vrea să se transfere în iarnă la o nouă echipă pentru a intra într-o formă mult mai bună pentru Campionatul European din Germania. Alibec se gândește să revină și la Farul Constanța.

“Am vorbit și cu Mister (n.r. antrenorul lui Muaither, Murcia Gonzalez), poate mă transfer acum în iarnă. Dacă nu, sper să joc cât mai bine aici și să câștigăm câteva meciuri să mergem mai sus. Ritmul meciurilor este unul bun, dar la antrenamente nu este ritmul atât de intens.

Am înțeles, conform noilor reguli, că aș putea juca și la a treia echipă într-un an, sau, dacă nu, la Farul Constanța. Prima oară trebuie să mă gândesc să joc aici pentru că am contract cu ei.

Am pierdut iar (n.r. Muaither a pierdut cu Qatar SC, în deplasare, scor 2-3). Este dificil, dar avem un antrenor nou și încet-încet începem să jucăm mult mai bine. Aici joc extremă dreaptă în 4-3-3. Antrenorul îmi cere să cobor mereu cu fundașul, dar este destul de greu pentru mine pentru că nu am mai făcut asta”, a spus Denis Alibec, pentru .

Florinel Coman, sincer când a aflat grupa României de la Euro 2024

După tragerea la sorți, . Jucătorul echipei naționale este de părere că “tricolorii” pot ieși cu capul sus din grupe și pot merge mai departe în competiție. Secretul grupului făcut de Edi Iordănescu este unitatea și sentimentul de familie.

“Am evitat multe echipe puternice și cred că am fost și puțin norocoși la tragerea la sorți. Este clar că mergem montați pentru a ieși din grupă. Este greu, până la urmă, pentru că sunt jucători foarte valoroși.

Sunt jucători care evoluează în campionate foarte puternice, dar pentru noi este o provocare foarte mare. Mergem acolo și nu avem nimic de pierdut. Trebuie să facem tot posibilul pentru a ieși din grupă.

Îmi dă încredere în acest lucru jocul pe care l-am făcut în ultimele meciuri. Și familia care s-a creat în jurul echipei naționale, cu jucători, staff, toată lumea. Și asta chiar îmi dă curaj”, a spus Florinel Coman.