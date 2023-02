Denis Alibec, despre secretul formei sale și prestația de vis din Farul – Petrolul 2-0: ”M-am săturat să fiu în umbră”

Constănțenii și s-au distanțat la 5 puncte în fruntea clasamentului față de următoarea clasată CFR Cluj.

Denis Alibec visează la titlu după Farul – Petrolul 2-0

Imediat după încheierea partidei Farul – Petrolul 2-0, din etapa a 26-a din SuperLiga, Denis Alibec, care a fost cel mai bun jucător de pe teren, a avut o reacție fabuloasă când și-a analizat prestația.

ADVERTISEMENT

”Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm. Am făcut un meci foarte bun. Chiar m-a certat Popescu că nu am dat gol și la final, să-i pun și lui un assist. Chiar îmi doresc să am și eu reușite la națională. Important e să fiu sănătos și să joc bine la Farul.

Chiar nu există lucruri deosebite pe care le fac. Sunt în formă, sunt bine fizic. M-am săturat să fiu în umbră, sincer. Budescu este unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-a avut România în ultimii ani, mă bucur că nu a jucat astăzi.

ADVERTISEMENT

Dacă jucăm precum astăzi putem să ne batem cu oricine. Am spus de la începutul campionatului că ne batem acolo sus. Important e să câștigăm, nu contează cine marchează”, a declarat Alibec.

Băluță e cu gândul la echipa națională

Tudor Băluță și Louis Munteanu s-au arătat și ei încântați de victoria categorică în fața Petrolului și se gândesc la titlu și la convocarea la echipa națională a României, care luna viitoare va începe campania de calificare la Euro 2024.

ADVERTISEMENT

”Ne dorim să mergem mai departe și să luăm trei puncte din fiecare meci. Nu cred că există vreun jucător din lot care să spună că nu avem valoare și nu putem câștiga. Avem cu toții încredere, știm care ne este valoarea. Mă gândesc la echipa națională, îmi doresc să fiu acolo. Vreau să joc bine la Farul pentru ca apoi să ajung la echipa națională”, a spus Băluță.

”O luăm meci cu meci, dar totul se va decide în play-off. Vreau să-mi ajut echipa și să mă bucur de fotbal. Mister ne spune mereu să fim cu mintea limpede și să avem mentalitate de învingători. Mai sunt puține meciuri până la play-off și sperăm să o ținem din victorie în victorie”, a afirmat Munteanu.

ADVERTISEMENT

Arbitrul Sebastian Colțescu a fost la faza penalty-ul din care gazdele au înscris golul de 2-0, dar a primit ajutor de la VAR. Nu a văzut faultul clar al lui Grozav asupra lui Alibec, dar a fost chemat să revadă faza și a schimbat decizia inițială.