Denis Alibec, întâlnire cu Kevin de Bruyne în vacanța de pe Coasta de Azur: „După țoale tu joci la City”. Foto

care a oferit un interviu în ultimul număr al revistei FANATIK, petrece pe picior în vacanța de pe Coasta de Azur.

Denis Alibec s-a întâlnit cu Kevin de Bruyne în vacanță

Denis Alibec a petrecut în vacanță în Saint-Tropez și Cannes, iar golgheterul celor de la Farul a avut șansa să îl cunoască și .

Dacă starul lui Manchester City era îmbrăcat extrem de simplu și lejer, Denis Alibec avea haine mult mai scumpe, lucru remarcat și de un fost coechipier al său de la Astra Giurgiu.

„După țoale TU joci la Man City”, i-a transmis Claudiu Belu, fostul jucător al Rapidului, iar comentariul său a devenit viral.

Denis Alibec, complimentat și el de Cristian Daminuță, care a trecut de asemenea pe la Inter: „Ești 5 clase peste Grealish”

Cristian Daminuță i-a lăsat și el un comentariu lui Denis Alibec: „Esti 5 clase peste Grealish, să moară Ybrahim dacă te mint!”. Fostul atacant i-a luat apoi apărarea lui Alibec, care era ironizat în comentarii: „La orice… dacă era englez valora 100 de milioane puștiul ăsta! Ghinionul lui că e român. Denis nu bea.

Nu poți să le faci pe toate în viață… important e că e sănătos și că știe fotbal… capriciile se plătesc în viață… și el a plătit.. să-l lăsăm să se bucure de vacanță că dup-aia i se întăresc ciorapii și îl strâng adidașii😂🙏🏻 sănătate!”.

Ironizat de fani că îl compară pe Alibec cu Grealish, Daminuță a replicat din nou: „A reușit! Are 4 titluri de campion al Romaniei.. tu ce ai realizat în viață? Pune-l pe Alibec în echipa lui City și îți garantez că dă mai multe goluri decât el!

Să ne lași adresa să-ți trimitem amândoi câte un tricou… Eu n-am treaba… noi chiar am fost proști la viața noastră! Am greșit, am plătit… băi, nene! Poate că sunt povești, el își trăiește viața așa amărât cum e, cu 4 titluri de campion al României, prezențe la Inter și meciuri la echipa națională… atât s-a putut!”, și-a încheiat Daminuță discursul.

Ianis Hagi și Tudor Băluți l-au însoțit de asemenea

În sejurul de lux din stațiunile exclusiviste din sudul Franței, Alibec a fost însoțit și de Ianis Hagi și Tudor Băluță, alături de care s-a fotografiat pe Instagram.