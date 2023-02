Denis Alibec, sincer după ce Hagi l-a schimbat în FC Argeș – Farul 0-0: “Sunt supărat pe moment!”. Ce spune “Regele”

Farul Constanța a ratat șansa de a-și consolida poziția de lider în SuperLiga. „Marinarii” au remizat alb, și rămân lideri cu două puncte avans în fața celor de la CFR Cluj. Gică Hagi este convins că echipa sa se putea impune la Pitești.

Gică Hagi rămâne încrezător după remiza Farului cu FC Argeș: „E bine că nu am luat gol”

Farul a avut ocazii de a marca prin Denis Alibec, Louis Munteanu sau Dragoș Nedelcu, însă tabela a rămas neschimbată. Astfel, echipa lui Marius Croitoru a obținut al doilea punct consecutiv, după egalul cu Hermannstadt din etapa precedentă.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi consideră că Farul merita cele trei puncte, însă „Regele” este convins că din punct de vedere defensiv echipa sa arată tot mai bine. Liderul din SuperLiga a pus capăt seriei impresionante cu victorii în fața FCSB-ului și Universității Craiova.

„Ei au început mai bine, știam că o să fie agresivi, după aceea, am început să avem inițiativa, am încercat să construim. Terenul a influențat puțin, calitatea jucătorilor, puteau fi mai inspirați. Puteam să câștigăm, am avut ocazii, cornere, dar e bine că nu am luat gol.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, convins că Farul merita cele trei puncte în disputa cu Argeș: „Ei nu au avut nicio ocazie”

„Totuși, nu-mi place că nu am marcat. Ei nu au avut nicio ocazie. Cred că trebuie să fim mai decisivi, dar mai sunt și zilele din acestea, jucătorii și-au dorit, au jucat foarte bine defensiv, creștem de la meci la meci. Noi nu ne abatem de la drumul nostru, acela de a construi o mentalitate de învingători”, a declarat Gică Hagi, la finalul partidei de la Pitești.

Gică Hagi a vorbit despre Denis Alibec, atacantul pe care „Decarul de Aur” al României nu a ezitat să-l laude de câte ori a avut ocazia. Fostul mare internațional român, care , a precizat că Farul nu trebuie „să stea” doar în evoluțiile fostului atacant de la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Echipa e dependentă de gol, nu de un jucător. E bine să ai un jucător ca Denis Alibec, dar nu putem să stăm doar în el. Câteodată nu e inspirat. Am declarat că 99,9% avem lotul complet, chiar dacă mai era nevoie de un mijlocaș, dar o să aducem pe cineva de la Academie”, a mai spus Gică Hagi.

Denis Alibec, supărat că a fost schimbat de Gică Hagi: „Nu am avut spații”

Denis Alibec a fost schimbat de Gică Hagi în minutul 77 cu Enes Sali. „Am avut câteva ocazii, dar nu am reușit să înscrie. Terenul a fost foarte foarte prost, dar asta nu este o scuză. Da, nu am avut spații. Noi jucăm foarte mult pe combinații, pe stații, și s-a văzut că nu am avut calitate în ultimii 30 de metri.

ADVERTISEMENT

Oricum, nu au ajuns la poartă să ne facă probleme, doar că nu am reușit să înscriem. Speram că vom câștiga. Este decizia lui Mister. Sunt supărat pe moment, dar dup-aia îmi trece. De la început am spus că va fi un campionat foarte bun, cu multe echipe care se vor lupta la titlu.

ADVERTISEMENT

Cu meciurile astea câștigi campionatul. Din păcate, nu am luat cele trei puncte. Acum, trebuie să ne gândim la următorul meci și să facem mai mult decât am făcut astăzi. În unele meciuri ai o ocazie sau două și trebuie să marchezi, altfel nu câștigi meciul”, a declarat Denis Alibec la finalul partidei FC Argeș – Farul 0-0.