Denis Alibec, un car de nervi după U Cluj – Farul 2-0: „Terenul a fost de Liga 6!”

Atacantul „marinarilor” a dat vina pe gazonul de pe „Cluj Arena”, pe care l-a comparat ironic cu un teren din Liga 6. Acesta a mai spus că adversarii s-au adaptat mai bine pe teren și că au fost mai bătăioși decât el și colegii săi.

Denis Alibec, un car de nervi după U Cluj – Farul

Denis Alibec a fost un care de nervi după înfrângerea suferită de , fiind de părere că dacă echipa sa ar fi reușit să marchze și să egaleze, scorul putea fi mult mai diferit față de cel din finalul confruntării:

„Nu avem nicio scuză. Chiar dacă terenul a fost de Liga 6, și ei au jucat pe același teren. Nu am reușit să ne impunem jocul. În repriza a doua, am mai încercat să pasăm, dar a venit golul al doilea și ne-a dat puțin înapoi.

Dacă marcam, se schimba jocul. Nu au jucat mai ofensiv, s-au bătut mai tare, au avut o atitudine mai bună. Nu avem nicio explicație. Nu s-a terminat nimic, dar trebuie să ne uităm la meciul ăsta și să vedem ce am greșit”.

„Nu e vorba de experiență. Ei s-au adaptat mult mai bine la teren. S-a văzut diferența între noi și ei!”, a mai spus Denis Alibec, la finalul confruntării. Alibec a avut câteva acțiuni bune, însă nu a reușit să îl învingă pe portarul „șepcilor roșii”.

„A fost cea mai slabă repriză a noastră din campionat!”

Ionuț Larie a vorbit la finalul meciului, fiind dezamăgit de felul în care cu Universitatea Cluj și a spus că el și colegii săi au făcut cea mai slabă repriză din ediția curentă de SuperLiga 1, făcând referire la prima parte a meciului:

„A fost probabil cea mai slabă repriză din acest campionat și unul dintre cele mai slabe meciuri. U Cluj a meritat victoria. Trebuie să analizăm ce am greșit și să reparăm până la următorul meci cu Rapid.

Orice meci este greu, U Cluj cred că are 5 sau 6 meciuri fără victorie. Noi astăzi am greșit total și nu am fost cum suntem de obicei, din această cauză și înfrângerea categorică”.

„Cred că trebuie să fim la fel de umili și să muncim la fel de mult. Poate că trebuie să ne concentrăm mai bine în anumite momente. Nu ne interesează ce fac alții ci doar ce facem noi”, a mai spus Ionuț Larie, la finalul partidei.