Prețul plătit de Theo Rose și Anghel Damian pentru familia lor: „E foarte greu”

Theo Rose și Anghel Damian, poate unul dintre cele mai ”bârfite” cupluri formate în ultimii ani în România, s-au dezbrăcat de secrete în primul lor interviu acordat împreună. Au spus totul despre umbra care a stat aproape mereu în dreptul momentelor de bucurie supremă din relația lor.

Theo Rose și Anghel Damian, secretele unei relații căruia nimeni nu i-a dat șanse

Povestea de iubire dintre Theo Rose și Anghel Damian a fost intens discutată încă din 2022, atunci când a debutat. Au fot acuzați că și-ar fi înșelat partenerii, iar subiectul s-a aprins și mai tare atunci când

ADVERTISEMENT

Chiar dacă aceea era pentru ei cea mai frumoasă perioadă, valul de hate cu care – cel puțin Theo Rose s-a confruntat pentru prima dată – le-ar fi putut distruge fericirea. În locul lor, mulți au fi renunțat, însă Anghel și Theo Rose au trăit și au asimilat totul în liniște.

Explicațiile, spun ei, erau de prisos. Astfel că, au ales să plătească în liniște prețul pentru dragostea lor: „Vrei nu vrei, ajung la tine unele lucruri. Faptul că am rămas însărcinată a făcut să fie mai complicat. Stările mele nu ajutau deloc.

ADVERTISEMENT

Îmi spunea că e o chestie de perspectivă, că ăsta e un test și că ce trăim noi merită. Dacă ăsta e prețul, merită să fie plătit. E foarte greu, o perioadă a fost și enervant”, a declarat Theo Rose, sub privirile admirative ale lui Anghel Damian, în

A știut de la început că este un bărbat pe care se poate baza

Venirea pe lume a lui Sasha Ioan a venit la pachet cu alte sacrificii. Anghel Damian i-a demonstrat încă o dată lui Theo Rose că este bărbatul pe care se poate baza în fiecare secundă. „La bine și la greu”, după cum își vor jura în curând – pentru că scenaristul a cerut-o în căsătorie pe mama fiului său.

ADVERTISEMENT

„Când am venit cu el de la spital, îmi propusesem să mergem măcar pentru săptămână la ai mei. Dar le-am cerut câteva zile de intimitate, în care să ne obișnuim un pic cu noua formulă, că nu știam cum trebuie să facem toate lucrurile. Am ajuns cu el, aveam un pătuț, l-am pus acolo, eram transpirați fleașcă și ne uitam unul la altul.

Au fost foarte frumoase primele nopți. A trebuit să mă obișnuiesc cu modul lui Anghel de a funcționa ca tată, de exemplu el nu se trezește la zgomot. După primele nopți am început să simt oboseală și a doua zi mă trezeam așa… Dar a durat până când am creat o dinamică”, a povestit

ADVERTISEMENT

Ultimul an, o perioadă dificilă pentru Anghel Damian și Theo Rose

Pentru Anghel Damian, prioritățile s-au schimbat total după ce a început relația și, bineînțeles, după nașterea copilului. „În momentul în care prioritizezi lucrurile renunți la balast. Renunți la ce nu este important. Sunt foarte multe lucruri care sunt neimportante în viața noastră și care ne consumă.

În momentul în care mi-am dat seama că nu pot să acord aceeași atenție serialului, pentru că atenția mea este în altă parte, am învățat să deleg organic responsabilități, să pot să creez un sistem. Nu mai sunt nopțile alea în care stau să editez”, a explicat Anghel Damian.

Theo Rose, care l-a privit pe tot parcursul interviului cu dragoste și încântare, a mărturisit că siguranța legăturii lor a fost inexplicabilă și ciudată, dar atât de frumoasă: „Nu fuge niciodată, câteodată poate mai zic. E acolo tot timpul. Imediat după ce a început să fie ceva între noi, am simțit că asta o să fie ceva rapid. Am simțit că e o chestie care arde.

Am spus prietenilor mei că simt că urmează familie, copil, urmează tot. Poate să sune absurd, nu știu de ce n-am avut nicio urmă de îndoială. A fost o certitudine ciudată. De unde, nu știm. Sunt mulțumită, am ales bine. În momentul în care l-am cunoscut pe Anghel am fost sigură”, a dezvăluit artista.

Anghel Damian, secretul iubirii autentice: „Funcționăm într-un fel de simbioză”

În primele luni după ce a născut, Theo Rose s-a și întors la muncă. A vrut să facă o trecere ușoară, dar s-a trezit în mijlocul spectacolelor, filmărilor pentru Vocea României și pentru Clanul. În plus, acasă o aștepta un pui de om ce avea nevoie de toată atenția sa.

„Faptul că era atât de nouă treaba asta. Aveam o chestie nouă acasă. Mă distram atât de tare. Îmi plăcea să-l văd. Doar să mă uit la el. Asta îmi ușura restul existenței. Puteam să fac orice altceva mult mai ușor.

Mi-am luat primele două zile în care am stat doar cu el. După mi-am reluat activitatea, eu am zis că ușor. Dar nu a fost ușor, că au fost multe lucruri de făcut în paralel. Dacă aveam o zi liberă pe săptămână era extraordinar”, a mărturisit Theo Rose.

Anghel Damian a adăugat, la rândul său, faptul că cea mai dificilă perioadă pe care a întâmpinat-o a fost la finalul anului trecut. Tot acum, însă, a dezvăluit și care este secretul iubirii reale.

„Pe finalul anului era o perioadă extrem de fragilă, pentru ea și pentru amândoi. Într-o relație celălalt nu are cum să fie bine. Cel puțin eu cred că funcționăm într-un fel de simbioză, automat stările se transmit, organic. Simt și eu”, a dezvăluit Anghel Damian despre legătura lui cu Theo Rose.

Totuși, de menționat este că cea mai bună scenă a sa din Clanul, a fost filmată de vedetă în luna a cincea de sarcină. „Nu m-am oprit de plâns. Între duble nu m-am oprit din plâns. Probabil și hormonal și de la starea de rău”.

A făcut Theo Rose compromisuri de dragul carierei?

Când vine vorba despre compromisuri, Theo Rose le-a întâlnit și în carieră, dar le-a evitat. Totuși, a acceptat o colaborare pe care și-a dorit-o mult, dar în timpul căreia nu s-a simțit apreciată și care a făcut-o să verse lacrimi amare, în mașină, după ce a ieșit de la studio.

„Am avut o colaborare pe care eu mi-o doream de mult timp. Apreciam tare artistul. Situația a fost tocmai pentru că mi-am dorit chestia asta, când a venit propunerea m-am și conformat. Mai apoi, mi-am dat seama că artistul se îndoia un pic.

Își dorea colaborarea pentru ce putea să aducă, nu pentru mine neapărat. Se temea să nu fi făcut vreo inflexiune, iar eu mă străduisem să nu se întâmplă asta. M-a făcut pe mine să mă îndoiesc de felul cum am cântat. Am făcut colaborarea, pentru mine a contat mult. Până la final m-a plăcut”, și-a amintit Theo Rose.