Denisa Nechifor, momente de groază în București. Vedeta, terorizată de un șobolan

Denisa Nechifor a ieșit să se plimbe în parcul Herăstrău, iar promenada ei s-a transformat într-un coșmar. Fosta nevastă a fotbalistului Adrian Cristea a povestit cum a decurs întâlnirea ei cu un șobolan în unul din cele mai frecventate locuri din București.

Vedeta a spus că a încercat să alunge rozătoarea, însă aceasta nu a fost intimidată de blondină. În acel moment și-a dat seama că treaba e destul de groasă.

A țipat ca când animalul s-a apropiat de ea. Vedeta spune că șobolanul era la doar un metru de ea și susține că după această experiență nu va mai ieși repede în acel parc.

Denisa Nechifor, întâlnire de gradul zero cu un șobolan agresiv în Herăstrău

„Ne-am speriat. Ziceam hai să-l alungăm. Și nimic. Efectiv nu pleca. Venea spre noi. A început să alerge pe lângă noi și am fugit și noi. Ne-a mirat foarte tare că nu se speria, nu avea nicio reacție.

Am fugit și am văzut apoi și un șarpe. Nu am văzut niciodată. E foarte multă mizerie. Ne-am speriat. Eu și prietenii mei nu prea ne mai lăsăm copiii prin parc.

Noaptea nu este nici măcar un bec, nu este iluminat deloc. Nu este în regulă absolut deloc. Nu știu ce se poate face, mă depășește. Este păcat că până la urmă locuim în zonă. Înainte nu era așa. Nu mă interesează a cui este vina”, a declarat Denisa Nechifor extrem de deranjată pentru

Primarul Capitalei nu vede problema

Vedeta a spus că oamenii ar trebui să aibă curajul și să vorbească despre acest lucru pentru că altfel nu se va schimba nimic. Fosta soție a lui Cristea a spus că ea nu va mai tăcea și speră că lucrurile să se schimbe pe viitor.

În tot acest context, primarul general al Capitalei, , susține că nu vede problema șobolanilor. Edilul a declarat recent că numărul rozătoarelor nu a crescut de când a ajuns el la primărie, deși subiectul pus pe masă a fost mizeria de care se lovesc orășenii și nu nunărul necuvântătoarelor.

Tot mai multe persoane publice sau mai puțin publice se plâng de imaginea deplorabilă a Capitalei. Pe lângă șobolanii și șerpii care își fac tot mai des apariția prin parcuri, bucureștenii se plâng și de țânțari și căpușe, fapt pentru care mulți aleg să îi ducă pe copii în zone din afara Capitalei.