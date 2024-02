Dennis Politic, încrezător după Dinamo – Oțelul 3-1: ”Lupta nu este gata”. Ce a declarat Hakim Abdallah

. Elevii lui Zeljko Kopic au urcat pe locul 15 în SuperLigă, având 22 de puncte acumulate.

Dennis Politic, după victoria lui Dinamo: ”Mă bucur pentru gol, din păcate am ieșit accidentat”

Dennis Politic s-a arătat încrezător după cele două victorii obținute de în ultimele două etape și crede că Dinamo se poate salva de la retrogradare în acest sezon.

”Atmosfera este foarte bună și sperăm să continuăm tot așa și în meciul următor cu CFR. Știam că va fi un meci foarte tensionat, știam că Oțelul este o echipă agresivă.

Am luptat fiecare dintre noi să ne câștigăm duelurile individuale, să profităm de ocazii și să fim și noi agresivi la rândul nostru. Mă bucur pentru gol, din păcate am ieșit accidentat.

Am simțit o mică întindere, dar sper să nu fie nimic grav și să revin cât mai repede pe teren. Știm că urmează un meci foarte greu cu CFR Cluj și o să ne pregătim foarte bine săptămâna asta.

Cele 6 puncte ne dau un moral foarte bun. Lupta nu este gata și sperăm să urcăm cât mai sus în clasament. Începutul a fost dat de victoria din etapa trecută, azi e continuarea, sperăm să o ținem tot așa”, a declarat Dennis Politic

Hakim Abdallah, după Dinamo – Oțelul 3-1: ”Este o victorie de echipă”

După victoria în fața gălățenilor, Hakim Abdallah a analizat evoluția lui Dinamo și a vorbit despre ce trebuie să facă pe viitor pentru a continua seria de victorii.

”E foarte bine că am câștigat, am luptat împreună, este o victorie de echipă. Am întâlnit un adversar foarte bun, au jucători foarte buni în fiecare compartiment. Știam că ne va aștepta un joc dificil, diferit de cel de la Constanța, dar ne-am antrenat bine pe parcursul săptămânii.

I-am analizat foarte bine din punct de vedere video și este bine că am luat cele 3 puncte. Nu am un secret, cred că am reușit să mă adaptez în această ligă, la această echipă. Fiecare om din echipă m-a ajutat să mă adaptez.

Am avut și momente mai puțin bune, dar chiar dacă câștigam și eu nu înscriu, nu e o problemă, important e să obținem punctele. Vreau să luăm fiecare meci în parte. Cred în echipă și cred în mine. Vom vedea ce se va întâmpla în viitor, dar trebuie să luăm fiecare meci în parte”, a declarat Hakim Abdallah.