Dependența de operații estetice i-a adus sfârșitul. Ce cântăreț și-a făcut 300 de intervenții

Operațiile estetice sunt la ordinea zilei printre vedetele din lumea întreagă, însă unele dintre ele exagerează enorm. Este și cazul unui artist de origine britanică care a descoperit „microbul” intervențiilor chirurgicale oprindu-se la circa 300 de operații.

Este vorba de Pete Burns, solistul formației Dead or Alive, care și-a găsit sfârșitul la 57 de ani după ce o perioadă îndelungată a trecut pragul cabinetelor estetice. Prima intervenție a avut loc după s-a bucurat de un succes răsunător cu piesa „You spin me right round, baby” (Like a Record), lansată în 1984.

Din păcate, cariera sa în lumea muzicală s-a oprit brusc, artistul din Marea Britanie suferind de depresie. Acela a fost momentul în care a descoperit chirurgia plastică, transformându-se ușor-ușor în femeie, lucru pe care și l-a dorit încă de la bun început.

Cântăreț britanic cu peste 300 de operații estetice. Intervențiile i-au adus moartea

Foarte multă lume a crezut că Pete Burns este homosexual și așa a fost, dacă este să ne luăm după declarațiile femeii cu care a fost căsătorit timp de 25 de ani. Lynne Corlett, de profesie stilistă, a mărturisit că în timpul mariajului a existat și un bărbat: Michael Simpson.

Acesta a fost amantul artistului, divorțul lăsând loc către o altă oportunitate. Așa se face că Pete Burns și Michael Simpson au ajuns în cele din urmă soț și soție (2006), muzicianul arătând tuturor schimbările incredibile pe care le-a suferit pentru a deveni femeie.

Cântărețul a suferit numeroase intervenții chirurgicale, cu câțiva ani înainte de a muri declarând că a pierdut șirul operațiilor estetice. Se pare că a recurs la peste 300 de astfel de proceduri, unele dintre intervenții începând să-i provoace probleme serioase de sănătate.

Mai exact, unele operații i-au provocat cheaguri de sânge, așa cum s-a întâmplat la cea de la buza superioară. Din această cauză a ajuns în repetate rânduri pe masa de operație, medicii fiind nevoiți să-i dreneze puroiul care în cele din urmă a emigrat la mai multe organe.

Cum era de așteptat au existat doctori care l-au refuzat și nu au dorit să-l mai opereze, însă asta nu l-a oprit. Artistul britanic chiar a câștigat un proces, în urma acestuia alegându-se cu 450.000 de lire sterline, sumă pe care, în mod evident, a investit-o în frumusețea sa.

Pete Burns era conștient că ajunsese de nerecunoscut, declarând cu câteva săptămâni înainte de a muri că și-a operat nasul, a făcut două ori implanturi în obraji, și-a mărit buzele în repetate rânduri, și-a pus filere și lista poate continua la nesfârșit.

„Mi-am făcut 300 de operații estetice. Sper că atunci când voi avea 80 de ani și voi ajunge în Rai, Dumnezeu nu mă va recunoaște”, a mărturisit artistul britanic într-o emisiune TV în urmă cu 4 ani, notează okmagazine.ro.