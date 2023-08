Deplasarea lui Sepsi în Norvegia costă o avere: cât 3 contracte la echipă!

, iar omul de afaceri trebuie să bage mâna adânc în buzunar și pentru calificarea în grupele UEFA Europa Conference League.

Laszlo Dioszegi, detalii de ultimă oră despre deplasarea în Norvegia: „Voiam să luăm 100 de suporteri cu noi”

Laszlo Dioszegi : „Am găsit un avion mai ieftin, la 155.000 de euro, cu 40 și ceva de locuri. Deci din păcate nu putem să aducem și suporteri cu noi.

Nu merge direct, va trebui să aterizeze la Stockholm să alimenteze și de acolo la Bodo, pentru că e un avion mic. Nici nu ne dăm jos. Plecăm de la Brașov. E foarte bine și avem un avantaj din punctul ăsta de vedere”.

Patronul covăsnenilor și-ar fi dorit să îi recompenseze pe suporterii care i-au susținut necondiționat: „Am un mare regret, pentru eu voiam să luăm un avion de 178 de locuri, un avion normal, care costa mai mult, dar să fac o bucurie suporterilor să luăm un grup de 100 cu noi. Cred că ar fi fost extraordinar să vină cu noi. Am vrut să le fac o surpriză.

Nu costa cu mult mai mult avionul cu 170 de locuri, numai că atunci că am primit oferta și am zis Da!, a doua zi am primit confirmarea că nu mai e avionul. Și n-am vrut să așteptăm să riscăm, pentru că nu voiam să ne jucăm cu zilele”.

Laszlo Dioszegi, costuri importante și pentru cazare, masă și alte cheltuieli

Costurile deplasării pentru returul din play-off-ul UEFA Europa Conference League s-ar putea apropia la 200.000 de euro, dacă luăm în calcul cazarea și restul cheltuielilor: „E scumpă și cazarea acolo. Cam 160 de euro pe noapte de cameră”.

Omul de afaceri din Sfântu Gheorghe a plătit nu mai puțin de 178.000 de euro și pentru un avion charter de doar 20 și ceva de locuri care i-a dus în Kazahstan la meciul cu Aktobe din turul al treilea al Conference League: „Vă spun o chestie în premieră. Am plătit avionul pentru Kazahstan, 178.000 de euro. Avem și factura pentru zborul Brașov – Aktobe.

Acum de dimineață, am primit o notificare cum că trebuie să mai dăm 25.000 de euro dacă vrem să zburăm de la Brașov, pentru că ce am plătit noi e de la București la Aktobe. 178.000 de euro sunt bani mulți pentru un avion de 20 și ceva de locuri”.

Cu toate acestea, toate costurile pentru deplasările din Kazahstan și Norvegia vor fi acoperite de banii primiți de la UEFA pentru calificarea în play-off. , iar dacă echipa se va califica în grupe, va mai încasa încă 2,94 milioane de euro.

