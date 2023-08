Suma uriașă pe care o plătește Sepsi pentru deplasarea în Norvegia: „E nebunie!”

Sepsi se pregătește de cel mai important meci din istoria sa pe plan internațional. . Norvegienii vin în România din postură de favoriți și de lideri ai campionatului intern. Prețul unui bilet s-a dublat la Sepsi pentru această confruntare.

Suporterii lui Sepsi sunt nemulțumiți

“Eu am fost și mai mult surprins pentru că la un singur meci am scumpit biletele, la meciul cu Bodo/Glimt. Am făcut biletul 40 de lei. S-a revoltat foarte tare lumea, lumea care chiar are bani. Că s-a făcut biletul 40 de lei. Habar nu au cât de mult trebuie să plătim doar ca să ajungem la Bodo/Glimt.

Doar avionul până acolo am primit oferte de 230.000 sau de 215.000 de euro ca să mergem până acolo. Am discutat cu cei de la Bodo/Glimt, ei vin cu 250.000 de euro, atât i-a costat avionul. E nebunie pe piața avioanelor. Costă 230.000 de euro să plecăm și să venim”, a declarat Lazlo Dioszegi.

Elevii lui Ciobotariu au luptat din greu pentru a ajunge în ultimul tur preliminar. Înainte de dubla cu Bodo/Glimt, Sepsi a învins-o pe Aktobe la limită. Echipa din Sfântu Gheroge a remizat pe teren propriu, 1-1, .

Sepsi trebuie să scoată din buzunar o sumă uriașă

“Cel mai ieftin pe care l-am găsit este 165.000 de euro dar e avion cu 47 de locuri. Iar oamenii s-au supărat că s-a mărit biletul de la 20 de lei la 40 de lei. Vă dați seama. E vorba de intrarea în grupe, costă 40 de lei. Costă cât o sticlă de vin sau două pachete de țigări. Am văzut că pe internet s-au supărat oamenii.

Știți cum sunt oamenii. Dacă unii în loc să încurajeze echipa încep să scrie numai prostii pe Facebook, lumea e ușor de manipulat și iată că s-a văzut. 3600 de oameni prezenți la ultimul meci și era încă la preț vechi. Și e vorba doar de Bodo/Glimt, nu am scumpit biletele pentru celelalte meciuri.

100% stadionul va fi plin, nici nu se discută. 6000 de bilete am vândut până ieri seară. Vindem la case, vindem și online, deci nu este nicio problemă. Dar mă doare inima când am auzit discuțiile”, a declarat Laszlo Dioszegi în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

În campionat, Sepsi este aproape de primele locuri. Ocupă poziția a 5-a cu 9 puncte și un meci în minus. Echipa lui Ciobotariu nu a pierdut niciun meci în acest sezon. Are 2 victorii și 3 egaluri, iar în Conference League a reușit să treace două tururi de calificare fără să piardă vreun meci.

