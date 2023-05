Deputat AUR, către jandarmii de la Parlament: ”Aveți noroc că și-au lăsat cuțitele acasă!”. Explicațiile incredibile ale acestor amenințări

Darius Pop, deputat AUR, a lansat, miercuri, amenințări extrem de grave față de jandarmii prezenți la Parlament. Acesta le-a transmis oamenilor de ordine că au ”noroc că și-au lăsat toți (n.r. protestatarii) cuțitele acasă”. Explicațiile incredibile oferite ulterior de politician.

Darius Pop, deputat AUR, explică amenințările cu cuțite de la Parlament: ”Știți tradiția la Maramureș”

A fost din nou scandal imens la Parlament, de această dată la intrarea în instituție. organizat de partidul lui George Simion.

Mitingul a fost organizat ca reacție la un proiect de lege privind ”organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie” propus de guvern. Acesta are ca punct de plecare Ministerul Familiei, condus de Gabriela Firea.

Au fost și tensiuni, jigniri, agresiuni și chiar amenințări. La un moment dat, manifestanții au intrat în contact cu jandarmii. Fostul premier Ludovic Orban a spus că fost agresat și scuipat de protestatari în timp ce intra în Parlament. Jignit a fost și un parlamentar UDMR.

În tot acest scandal s-a afirmat, în mod negativ, deputatul AUR, Darius Pop. Acesta a amenințat jandarmii și le-a spus că au “noroc că și-au lăsat toți cuțitele acasă”. La câteva ore după acest episod, el a oferit și o explicație incredibilă.

Darius Pop (28 de ani) este intrat în premieră în peisajul politic. E liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Maramureș. Despre amenințările de miercuri, el a spus că nu reprezintă ceva grav. Pop spune că în județul său se poartă cuțite la brâu și este un port tradițional.

”Nu cred că am vorbit eu așa ceva. Știti tradiția la Maramureș, costumul popular e cu curea, teacă pentru cuțite. Azi nu am venit tradițional, asta am vrut să spun. Întotdeauna am încercat să potolesc spiritele. Voi face plângere pentru ultraj Jandarmeriei”, a declarat Darius Pop, pentru .

Darius Pop a chemat oamenii la protestul de miercuri: ”Alertă! Apărăm copiii României!”

Încă de marți, 9 mai, Darius Pop își mobiliza susținătorii pe Facebook. Acesta a postat un mesaj în care . ”Noi nu ne dăm bătuți! Dacă ei cred că ne vor lua copiii și bogățiile țării așa ușor, vor avea o surpriză!”, scria acesta.

Apoi, miercuri, politicianul a intrat live pe site-ul de socializare amintit. ”Cea mai mare bogăție sunt copiii României! Și oricât ați încerca nu o să-i puteți lua!”, scria acesta.