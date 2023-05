Descoperire uluitoare în lumea medicală. Ce se întâmplă cu pacienții în comă chiar înainte de moarte? ”Un paradox”, transmit autorii studiului din Statele Unite ale Americii. Se pare că tiparele undelor cerebrale la pacienții aflați în comă, care mor, sugerează că aceștia ar putea experimenta o stare de conștiență trecătoare.

Descoperire uluitoare în lumea medicală

Din păcate această stare apare chiar cu câteva secunde înainte de moarte, ca totul să fie și mai dramatic. Studiul a fost publicat în revista PNAS și oferă dovezi ale unei creșteri a activității cerebrale care are legătură directă cu conștiența la pacienți aflați în comă pe moarte.

”Modul în care o experienţă vie poate apărea dintr-un creier disfuncţional în timpul procesului de moarte este un paradox neuroştiinţific”, a declarat George Mashour, reprezentant al Universității Michigan din SUA, conform Antena 3. Oamenii de știință au studiat atent mai mulți pacienți aflați în comă și au realizat că, atunci când au murit, ceva se întâmpla cu creierul lor.

Cei patru pacienți care s-au făcut remarcați erau în comă și au murit după ce au suferit un stop cardiac, după ce au fost deconectați de la aparate, cu acordul familiei. , ”atunci când a fost îndepărtat suportul ventilator, doi dintre pacienţi au prezentat o creştere a ritmului cardiac, împreună cu o creştere a activităţii undelor cerebrale gamma, considerată cea mai rapidă activitate cerebrală şi asociată cu conştienţa”.

Mai mult, oamenii de știință au remarcat o activitate în ”zona fierbinte” a corelațiilor neuronale ale conștienței, în joncțiunea dintre lobii temporal, parietal și occipital din zona din spatele creierului. Această zonă a creierului are legătură directă cu visele, halucinațiile și alte stări modificate de conștiență. , pentru că dimensiunea eșantionului a fost foarte mică.

Așadar, oamenii de știință vor să extindă acest studiu, mai ales că au denumit descoperirile ”cu siguranță interesante”, iar aceastea pot să facă oamenii să înțeleagă ce se întâmplă de fapt cu creierul uman atunci când o persoană moare. Mai mult, pentru că pacienții au murit e imposibil de știut prin ce au trecut.

În urmă cu un an, un alt studiu a analizat undele cerebrale ale unui pacient de 87 de ani, bolnav de epilepsie, pacient care a murit în mijlocul cercetării. Totuși, o analiză a înregistrărilor EEG a demonstrat că în momentul în care acest bărbat era pe moarte, s-a văzut o creștere semnificativă a activității undelor cerebrale gamma. Cel mai probabil, cred oamenii de știință, e vorba de ”ultima reamintire a vieții”.

”Având în vedere că cuplarea încrucişată dintre activitatea alfa şi gamma este implicată în procesele cognitive şi în reamintirea memoriei la subiecţii sănătoşi, este intrigant să speculăm că o astfel de activitate ar putea susţine o ultimă reamintire a vieţii care ar putea avea loc în starea de moarte apropiată“, au transmis cercetătorii în studiul respectiv. În concluzie, descoperirile evidențiază necesitatea de a reevalua rolul creierului în timpul stopului cardiac.

