Desertul care te poate calma rapid. Mihaela Bilic spune că e simplu de preparat, iar atât adulții cât și cei mici îl adoră

Cunoscuta nutriționistă Mihaela Bilic a vorbit despre un desert care ar putea aduce bucurie în inimile românilor cu o poftă imensă de dulce. În plus, acest preparat ne poate calma rapid. Iată despre ce e vorba și cum îl putem face acasă!

Desertul care te poate calma rapid

Drept urmare, desertul pe care aceasta îl îndrăgește foarte mult celebra fidea cu lapte, considerată și desertul copilăriei. Dacă nu adăugăm zahăr în compoziția lui, acest poate fi potrivit ca și gustare și cu „efect garantat de calmare.”

„ . Știm cu toții că există preparate care ne hrănesc sufletul, cu ajutorul lor putem să ne întoarcem în timp și să scăpăm (fie și pentru scurt timp) de tristețea sau monotonia realității noastre de zi cu zi. Unii o numesc nostalgie, dar eu i-aș spune bucurie într-o lingură de mâncare!

Mai nou există producători care au pus un strop de mălai în compoziție, așa că fideaua are culoare galben-aurie. Amestecul de lapte cu produse făinoase are efect garantat de calmare. Eu prefer varianta naturală, fără adaos de zahăr. Însă o “colorez” cu o lingură zdravănă de dulceață de cireșe amare”, a scris Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

Ce preparat recomandă Mihaela Bilic pentru sezonul rece

îl propune pentru sezonul rece. E preferat de multă lume, deși unii susțin că nu e bun pentru organism. E un produs tradițional savuros și extrem de delicios.

Mai exact, este vorba de mămăliga cu brânză și smântână care se face extrem de simplu în propria bucătărie și care se găsește și în meniurile din restaurante. Vedeta susține că ar fi ideal ca toți oamenii să varieze sursele de grăsime din alimentație.

De asemenea, ea recomandă consumul zilnic de o lingură de ulei, un cub de unt sau o lingură de smântână. Renumitul medic este de părere că smântâna reprezintă o grăsime aparte pentru că este fermentată.

„Mămăligă cu brânză și smântână, pe scurt MBS. Profit că s-a făcut frig afară ca să vă aduc aminte de rolul grăsimii: intră în compoziția fiecărei celule, de la creier până la piele, participă la sinteza de hormoni și ține și de cald.

Or fi ele echivalente ca număr de calorii, dar compoziția în acizi grași diferă, iar rolul lor în organism e diferit. Smântâna e o grăsime aparte, fiind fermentată vine la pachet cu bacterii lactice, are efect probiotic și un plus pentru imunitate.

Apoi e cremoasă, trăsătură responsabilă de inducerea plăcerii. Nu în ultimul rând are un gust complex, acid-dulce-acrișor, diferit de orice tip de grăsime”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.