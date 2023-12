Preparatul neașteptat pe care Mihaela Bilic îl recomandă iarna. Românii îl adoră, dar mulți se feresc de el crezând că nu e atât de sănătos

Preparatul neașteptat pe care Mihaela Bilic iarna. Românii îl adoră, dar mulți se feresc de el crezând că nu e atât de sănătos. Nutriționistul vedetelor încurajează oamenii să îl consume perioada aceasta.

Felul de mâncare surprinzător pe care Mihaela Bilic îl propune pentru sezonul rece. E preferat de multă lume, deși unii susțin că nu e bun pentru organism. E un produs tradițional savuros și extrem de delicios.

Unii nutriționiști susțin că are foarte multe calorii, în timp ce alții sunt de părere că are numeroase beneficii pentru corpul uman. Ce-i drept, acest preparat culinar trebuie consumat cu foarte mare moderație.

Concret, este vorba de mămăliga cu brânză și smântână care se face extrem de simplu în propria bucătărie și care se găsește și în meniurile din restaurante. Vedeta susține că ar fi ideal ca toți oamenii să varieze sursele de grăsime din alimentație.

Mai exact, Mihaela Bilic recomandă consumul zilnic de o lingură de ulei, un cub de unt sau o lingură de smântână. Renumitul medic este de părere că smântâna reprezintă o grăsime aparte pentru că este fermentată.

„Mămăligă cu brânză și smântână, pe scurt MBS. Profit că s-a făcut frig afară ca să vă aduc aminte de rolul grăsimii: intră în compoziția fiecărei celule, de la creier până la piele, participă la sinteza de hormoni și ține și de cald.

Or fi ele echivalente ca număr de calorii, dar compoziția în acizi grași diferă, iar rolul lor în organism e diferit. Smântâna e o grăsime aparte, fiind fermentată vine la pachet cu bacterii lactice, are efect probiotic și un plus pentru imunitate.

Apoi e cremoasă, trăsătură responsabilă de inducerea plăcerii. Nu în ultimul rând are un gust complex, acid-dulce-acrișor, diferit de orice tip de grăsime”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de .

Mihaela Bilic, recomandă smântâna grasă

Mihaela Bilic consideră că o smântână grasă are în compoziția sa 25% grăsime și restul apă, spre deosebire de ulei care are 100% grăsime. Nutriționistul a mai subliniat că cea mai bună este cea cu o grăsime ridicată.

Această smântână cu 25% grăsime este perfectă atât la gust, cât și la consistență. Mai mult decât atât, vedeta susține că acest nu trebuie să fie nici unt, nici iaurt atunci când vine vorba de compoziția sa.