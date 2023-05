Despărțire neașteptată în showbiz! Ce cuplu celebru și-a spus „Adio!” după șapte ani de relație

Un cuplu celebru de la noi și-a anunțat divorțul. Este vorba despre finii Anamariei Prodan, Andreea și Viorel Bogățeanu, care după șapte ani de relație au hotărât să aleagă drumuri separate în viața.

Andreea și Viorel Bogățeanu s-au despărțit după șapte ani de relație

Este anul divorțurilor pentru celebritățile din România! După ce Deea și un alt cuplu s-a destrămat. Este vorba chiar despre , Andreea Bogățeanu, și soțul acesteia, Viorel.

Chiar dacă se vedeau împreună pentru tot restul vieții, relația dintre ei s-a rupt. Nepoata lui Mircea Sandu nu a avut deloc în dragoste. Și-a îngropat doi foști iubiți, iar acum a ajuns să divorțeze de partenerul ei.

Cel care a făcut anunțul despărțirii a fost bărbatul. Viorel este chiar cel care a hotărât să divorțeze de Andreea Bogățeanu. „Asta e! Viaţa merge înainte. Cu bune, cu rele. E ca un şoc pentru mine.

Las să creadă lumea că eu sunt vinovat. Dar lucrurile nu sunt chiar aşa. Eu am cerut divorţul. Multe nu pot să spun. Pe Andreea o respect”, a declarat Viorel Bogățeanu pentru Antena Stars,

De ce s-au despărțit finii Anamariei Prodan

Chiar dacă a fost de acord să vorbească despre despărțire, Viorel Bogățeanu a fost destul de rezervat în ceea ce privește motivele care au dus la aceasta. A afirmat, totuși, că au existat mai multe cauze.

Bărbatul a explicat că nu vrea să-i facă rău fostei partenere, însă a susținut că nu el este „oaia neagră”. Viorel a declarat că a aflat mai multe lucruri care l-au afectat și din pricina cărora nu a mai putut continua relația.

„E vorba de mai multe situaţii. Într-o zi o să iasă la iveală. Nu vreau ca lumea să creadă că sunt oaia neagră din acest cuplu. Copiii nu au nicio vină. copiii vor fi mereu lângă mine. Sunt mai multe… şi câteva şocuri pentru mine.

Lucruri pe care le-am aflat eu personal. Am încercat să stau bine pe picioare. Nu pot să spun dacă m-a înşelat. Mi-au auzit urechile ceva ce nu mi-aş fi dorit să aflu vreodată”, a dezvăluit Viorel Bogățeanu.

Cu toate că nu a spus cu subiect și predicat dacă a fost vorba de o a treia persoană, Viorel Bogățeanu a adăugat că relația cu Andreea s-a deteriorat în timp. „Eu nu pot să acuz pe cineva fără dovezi. E o situație nouă. Nu am stat bine pe picioare când am aflat.

M-am ţinut bine să nu cad. Relaţia s-au deteriorat. Încerc să merg mai departe. Am o meserie. Trebuie să merg mai departe. Nu prea mă mai simţeam bărbat. Am început să am dubii. Şi am scormonit”, a mai spus finul Anamariei Prodan.