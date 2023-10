Despărțirea momentului în România! Vedeta TV a recunoscut: „Ne certam foarte des”

Ella Tina, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, este din nou o femeie singură. Tânăra și iubitul ei nu mai formează un cuplu, iar vedeta Kanal D a pus despărțirea pe seama stresului care s-a acumulat în ultima vreme și de o parte și de cealaltă.

Ella Tina este din nou o femeie liberă

Ella Tina își refăcuse viața alături de altcineva. Totuși, perioada grea prin care trece și-a pus amprenta asupra fostei concurente de la Putetea Dragostei.

, luna trecută a fost jefuită în club, iar recent și tatăl său a fost supus unei intervenții chirurgicale. Astfel că, din pricina stresului, vedeta Kanal D și iubitul său au ajuns să se certe tot mai des.

În aceste condiții, cei doi au decis că sănătos ar fi să pună punct și să-și vadă fiecare de viața lui. „Am fost foarte agitată! El era și este un băiat foarte ok, doar că și el are stresul lui, și eu am stresul meu.

Eu nu mai numesc acum o relație închegată până nu e ceva… să treacă un an. Ne certam foarte des… nu știu, în ziua de azi nu mai țin relațiile”, a declarat Ella Tina, citată de

Cum se simte acum tatăl vedetei

Cât despre starea de sănătate a tatălui său, Ella Tina spune că, la acest moment, este stabilă. Bărbatul se confruntă cu mai multe afecțiuni după tragedia care le-a lovit familia, decesul mamei sale.

Chiar dacă este încă din spital, se simte mai bine acum, iar vedeta este fericită că părintele său a ieșit cu bine din operația de micșorare de stomac prin care a trecut recent și că nu au apărut complicații.

„Tatăl meu a trecut printr-o intervenție destul de gravă și acum e bine. El e încă în spital, dar e bine, a ieșit din operație cu bine și ne bucurăm. Tata a făcut operație de micșorare de stomac, dar el suferea de diabet.

Avea mai multe probleme pneumologice, avea pe parte de cardiologie… avea mult mai multe. Tatăl meu a ieșit bine din operație și asta mă face fericită”, a declarat Ella Tina despre situația tatălui său.