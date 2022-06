Destin dramatic pentru Mihai Costea: nu-și poate vedea copilul! Adelina Nica: “L-am dat afară din casă”. Exclusiv

Adelina Nica și Mihai Costea au format, ani la rândul, un cuplu, iar acum 10 luni au devenit părinții unui copil. Doar că între cei doi au intervenit probleme generate de, susține bruneta, lipsa de implicare materială a fotbalistului în creșterea copilului, iar acum ruptura este definitivă. În exclusivitate pentru FANATIK, Adelina Nica a explicat de ce s-a ajuns în situația ca Mihai Costea să nu își vadă băiețelul și i-a oferit fostului fotbalist chiar și câteva soluții.

Adelina Nica îl desființează pe Mihai Costea, după ce s-au despărțit

În exclusivitate pentru FANATIK, este dificilă de multă vreme, dar în ultimele luni s-a înrăutățit. Ba chiar, explică fostul manechin, situația în care au ajuns este, acum, imposibil de rezolvat.

”Nu se pune problema unei împăcări între noi, ar fi culmea. E adevărat, nu își vede copilul. Dar, ca să fie clar: copilul nu crește cu o vizită. Copilul are nevoi. Are nevoie de bani de mâncare, de bani de haine, bani de bonă, bani de toate cele necesare. Nu sunt eu femeia rea care nu îl lasă să își vadă copilul, asta e sigur”, ne-a spus Adelina Nica.

E adevărat, mai recunoaște ea, Mihai Costea nu își poate vizita copilul chiar dacă, în trecut, și-a dorit acest lucru. Dar, ne precizează fostul manechin, convertit în femeie de afaceri, lipsa de implicare a jucătorului de fotbal este cea care deranjează.

”Că se plânge el că nu își poate vedea copilul e treaba lui, pe mine nu mă interesează, nu dau nici doi bani pe lacrimile lui. El nu își vede copilul pentru că acest copil crește, iar creșterea este costisitoare, iar el nu se implică deloc în asta. Cine are copil poate să înțeleagă situația, cine nu…”, ne-a mai explicat bruneta.

Adelina Nica, despre Mihai Costea: ”Nu îl țin în casă să facă figurație”

Sinceră din cale afară, Adelina Nica ne-a recunoscut că după nașterea copilului și după ce s-a lămurit că Mihai Costea nu se va implica afectiv și financiar în creșterea și educarea copilului a decis să îl dea afară din casa în care locuiau împreună de ceva vreme. Casă care, precizează ea, îi aparține în totalitate și la care Mihai Costea nu a avut nicio contribuție.

”Nici eu nu am vrut să se ajungă aici, să nu fiu cu tatăl copilului. Poate și copilului îi este greu, dar nu se poate să îl țin în casă doar pentru a face figurație. Nu se poate să stai o viață pe banii femeii, să nu faci nimic. Noi am avut o relație, nu a fost o joacă.

Nu am făcut copilul cu el pentru că era vreun bogătan, l-am făcut pentru că am vrut, am stat în aceeași casă, am avut relație”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Adelina Nica.

Mihai Costea, datorii mari față de fosta lui iubită

Conform dezvăluirilor făcute de Adelina Nica, Mihai Costea are, și acum, datorii financiare serioase față de ea. În plus, ne-a explicat tânăra mămică, șansele ca el să își achite ”restanțele” sunt nule.

”El nu are pentru el bani, cum să poată să întrețină și copilul? A încercat să vină să îl vadă, dar i-am cerut să vină și el cu ceva pentru copil. Ca să nu mai zic să vină cu ce are să îmi dea înapoi… Are datorii financiare, morale și în toate felurile.

Nu o să îl dau în judecată pentru pensie alimentară, oricum nu aș avea ce să iau de la el, nu are nici unde să stea. Nu vreau nici să mă plimb prin tribunale, mai ales că Dumnezeu îmi dă de muncă, iar copilului meu, din eforturile mele, nu îi lipsește nimic”, a mai precizat, pentru FANATIK, Adelina Nica.

”Să pună mâna să muncească și el pentru copil nu poate”

Iar cum Mihai Costea nu și-a mai găsit niciun club de fotbal pentru care să joace și de la care să câștige bani așa cum se întâmpla în vremea în care patronii din prima ligă de la noi se băteau pentru a-l avea în echipă. Dar, susține nici nu pare dispus să facă altceva…

”Copilul are 10 luni, iar lipsa lui de implicare morală și financiară l-a făcut pe Costea să nu îl vadă. Nimic altceva. Când un copil e mic, sunt cheltuieli uriașe, iar el nu înțelege asta. Dar nu îl doare gura să se plângă că nu își vede copilul… Dar să pună mâna să muncească și el pentru copil nu poate…

El acum stă la Alex Bodi. Dar nu învață nimic de la Alex, îți trebuie creier pentru asta. Nu sunt supărată, sunt realistă, nu mai vreau să mă ascund după deget când vine vorba de el”, a mai spus, pentru FANATIK, Adelina Nica.

Mihai Costea, dat afară din casă de Adelina Nica

Adelina Nica și Mihai Costea și-au asumat relația pe care au avut-o acum doi ani. Anul trecut, bruneta a născut un băiețel perfect sănătos, pe Zian Alexandru, dar, după apariția micuțului, prioritățile ei s-au schimbat și a decis să se despartă de Mihai Costea.

De altfel, ne-a dezvăluit Adelina, problemele dintre ei existau chiar și înainte de botezul băiețelului lor, eveniment care a avut loc în octombrie 2021 și la care Alex Bodi a participat în calitate de naș. ”La botez însă… a venit cu cămașa de pe el. E adevărat, totul a pornit de la mine, l-am dat afară din casă.

Dar stătea la mine, dar nu aveam cum să întrețin și bărbat, și copil, și casă, și bonă… Totul să plătesc eu, iar el mai era și obraznic pe deasupra, avea impresia că i se și cuvine totul”, ne-a mai spus Adelina.

Contactat de FANATIK, fostul fotbalist Mihai Costea a refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect.