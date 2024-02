Destinațiile de vis cu all inclusive, hotel de 4 stele și un preţ la jumătate față de Turcia. Unde vă puteți face concediul de vară

Interesul românilor pentru vacanțe, concedii de vară crește de la un an la altul. O spun reprezentanții agențiilor de turism, care au parte de cereri foarte mari. Statisticile arată că 2023 a fost anul în care am bătut toate recordurile. Concret, am cheltuit peste 8 miliarde și jumătate de euro, cu 60% mai mult decât în anul de referință, 2019.

Ce oferte de vacanță/concedii de vară sunt valabile pentru 2024

Au devenit deja o tradiție vacanțele românilor prin Grecia, Turcia sau Spania, dar se pare că , ca de exemplu Armenia, Georgia sau New York-ul.

, iar în Orientul Mijlociu, pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști, agențiile au pregătit oferte pentru toate categoriile de buget. Aici sunt pachete care pornesc de la prețul de 400 de euro pentru o săptămână, all inclusive, cost la jumătate față de Turcia, de exemplu.

De asemenea, în Georgia și în Armenia s-au pregătit pachete de 12 zile sau 11 nopți de cazare cu 1365 de euro de persoană. În acești bani este micul dejun inclus, iar hotelul poate fi de patru stele.

”Georgia-Armenia, sunt pachete de 12 zile, 11 nopţi de cazare. Pachetul este undeva la 1.365 de euro de persoană, este mic dejun şi hotel de patru stele. Este zbor de linie, dar turiştii se bucură de această ocazie”, potrivit lui Marius Berca, manager operațional de agenție de turism, transmite

Oferte de vacanță în Tunisia sau Egipt

Totodată, s-au observat cereri mari ale românilor, dar și oferte din partea hotelierilor, pentru Tunisia sau Egipt. Atracțiile principale de aici sunt plajele foarte nisipoase, cu aspect de deșert, sau cămilele.

”Djerba, în Tunisia, este o destinaţie insulară, unde peisajele sunt superbe, plaje cu nisip fin, ape turcoaz. Pachetele sunt pe 7 nopţi, all inclusive. Sau destinaţii precum Marsa Matruh, în Egipt, unde pachetele sunt pe 7 nopţi all inclusive. Este o destinaţie cu deschidere la Marea Mediterană”, a transmis și Adina Șerac, director de vânzări la o agenție de turism.

Pe lângă Tunisia, Egipt, Georgia sau Armenia, fac cu ochiul românilor și Cipru sau Portugalia. ”Tunisia, Cipru, Portugalia, Madeira. Chiar ne-am dori, e aşa, pe placul nostru”, a spus un turist pentru sursa menționată anterior.

Au crescut cererile de vacanțe către SUA. New York-ul, printre destinațiile favorite. Cât costă un bilet aici

De când s-a introdus rută directă din București către New York, s-a observat și o creștere a solicitărilor de vacanțe către metropola americană. Un bilet către celebrul oraș de peste Ocean pornește de la 1519 euro de om.

”Noi am venit în întâmpinarea cererii pieţei din România cu pachete incluzând zbor, cazare şi transfer pe această destinaţie. Pachetele sunt de 5,7,8,10 zile, pornind de la tariful de 1.519 euro de persoană”, a declarat și Cristian Zaha, director comercial la o agenție de turism.