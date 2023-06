Detalii despre accidentarea lui Carlos Alcaraz. Ce s-a întâmplat de fapt la semifinala cu Djokovic de la Roland Garros și când va juca din nou liderul mondial

din semifinala turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Spaniolul a acuzat crampe puternice în tot corpul.

Carlos Alcaraz, oprit din drumul spre finală de problemele medicale. Detalii ale fizioterapeutului spaniolului: „Am avut grijă de el”

Juanjo Moreno, fizioterapeutul , a oferit noi detalii despre problemele musculare ale numărului unu mondial: „O înfrângere doare, e greu de acceptat, dar mereu spun că nu e un eșec, ci o experiență de învățare.

După meci am avut grijă de Carlos și corpul său e bine, precum și mușchii săi. Dar a fost foarte multă tensiune la acel moment, ceea ce s-a tradus într-o clipă de relaxare când crampa a venit”, a mai spus acesta într-un interviu pentru .

Omul din staff-ul lui Alcaraz a mai explicat: „De exemplu asta se întâmplă multor sportivi la conferințele de presă de după meciuri. Carlos mereu a reușit să le managerieze foarte bine, la încălzire aveam parte de distracție.

Dar când ne apropiem de meci apar nervii și tensiunea, iar în acest caz, tensiunea la nivel mental a fost mai evidentă decât în alte momente”.

Carlos Alcaraz, frustrat din cauza problemelor medicale: „Am început să am crampe în tot corpul”

Numărul unu mondial a vorbit la conferința de presă despre problemele medicale din meciul cu Novak Djokovic: „A fost foarte greu pentru mine. Sunt dezamăgit că asemenea lucru s-a întâmplat într-un meci atât de important.

Am ajuns la acest meci cu emoții foarte mari, m-am simțit bine din punct de vedere fizic. Apoi am avut crampe la finalul celui de-al doilea set și la începutul celui de-al treilea, a fost foarte dezamăgitor.

Primele două seturi au fost foarte, foarte intense și am început să am crampe la braț. La începutul celui de-al treilea set, am început să am crampe în tot corpul, nu doar la picioare.

Chiar și brațele și picioarele. Cred că a fost din cauza tensiunii. Am avut raliuri intense, două seturi intense, lovituri puternice. E o combinație de multe lucruri”, a spus supărat spaniolul.