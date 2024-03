După înfrângerea din Universitatea Craiova – Rapid 2-1, în drumul spre întoarcere suporterii au amuțit, iar energia ca de festival cu care au plecat în Bănie s-a risipit. Nicolae Cristescu a povestit despre atmosfera tristeții din autocarul în care se aflau și Dan Șucu și Victor Angelescu.

Detalii din autocarul tristeții în care Dan Șucu și Victor Angelescu au călătorit alături de galerie după U Craiova – Rapid 2-1: “Nu se auzea nici musca!”

Autocarul fericirii și al încrederii a devenit cel al tristeții și dezamăgirii după rezultatul negativ din Bănie. , a amuțit în drumul spre întoarcere din autocar.

Șocul a fost destul de mare, și unul dintre cei mai înfocați suporteri ai fenomenului din Giulești.

ca fiind una tristă în care nu mai vorbea nimeni cu nimeni și nu se mai auzea niciun sunet. Semn că atât fanii, cât și cei din conducerea Rapidului au fost dezamăgiți de prestația echipei din meciul cu Universitatea Craiova.

“N-am mai văzut așa ceva decât la Rapid. A fost incredibil! Am stat chiar lângă Dan Șucu și Victor Angelescu. Nimeni nu înțelegea nimic. A fost tristă rău atmosfera. Nu se auzea nici musca, nu mai vorbea nimeni.

Nu am nicio explicație logică, pe cuvântul meu. Am fost extrem de mulți suporteri, s-a văzut. Noi am făcut spectacol în tribune, dar echipa a făcut un spectacol penibil pe teren”, a declarat Nicolae Cristescu, la FANATIK SUPERLIGA, pe Prima Sport 1.

“Suporterii nu i-au contestat pe jucători. Am stat o jumătate de oră după finalul meciului”

Am stat o jumătate de oră după finalul meciului ca să se elibereze stadionul. Suporterii au cântat, au susținut echipa în continuare. Echipa a venit la peluză. Suporterii nu i-au contestat sub nicio formă.

Toată peluza a cântat. Este o galerie deosebită, rar am văzut așa ceva. Au avut un comportament bun. Nu a înjurat nimeni conducerea, nu există așa ceva. N-a fost nicio incitație.

Am stat de vorbă cu Jandarmeria și ne-au felicitat. Nimeni nu vorbește. În proporție de 90% cu titlul s-a terminat”, a mai spus Nicolae Cristescu după meci.