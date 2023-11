Detalii dureroase despre adolescenta dispărută în Sighetu Marmației. Ce scria în jurnalul ei secret

Apar noi detalii despre adolescenta dispărută în Sighetu Marmației și găsită după șase zile de la fuga de acasă. Potrivit acestor noi informații, fata de 13 ani trăia de mult timp o dramă.

Detalii dureroase despre adolescenta dispărută în Sighetu Marmației

în care scria despre neînțelegerile cu părinții, consumul de droguri sau întâlniri cu diverși bărbați, potrivit unor surse din anchetă, citate de . Fata refuză cu desăvârșire să se întoarcă în familie.

Se pare că fata a încercat de trei ori să se sinucidă. Ultima oară chiar înainte de a pica în plasa bărbatului în locuința căruia a fost găsită. Ultima ar fi avut loc în parcul Grădina Morii din Sighet.

În acest loc de la marginea orașului, lângă râul Iza, adolescenta s-a întâlnit cu bărbatul, despre care se spune că a drogat-o și a abuzat-o.

Bărbatul se afla în parc să ia apă de la izvor, neavând apă potabilă în locuința socială pe care o ocupa, mai spun sursele citate. Dus la audieri, agresorul a spus că totul s-ar fi petrecut cu acordul copilei.

”N-am violat-o, domnule! Ea a vrut să fim împreună! Şi eu am zis că da! I-am spus să-și continue școala și să meargă mai departe!”, a susținut bărbatul în a cărui locuință a fost găsită fata.

Potrivit specialiștilor, copila care refuză să se întoarcă acasă, are nevoie de ajutor. ”Fata asta are nevoie de ajutor, fata asta are nevoie de asistență, fata asta are nevoie să-şi respună povestea şi apropo fata asta are nevoie de justiţie şi de dreptate”, spune psihiatrul Gabriel Diaconu.

Adolescenta rămâne momentan în grija asistenților sociali. ”Psihologii noştri o consiliază şi o să vadă care sunt motivele la baza hotărârii de a nu se întoarce în familie.

Probabil pe fondul neînțelegerilor familiale s-a întâmplat acest lucru. I s-a făcut o evaluare psihologică şi acum urmează să cerem o expertiză psihiatrică”, explică Silviu Ungur, director DGASPC Maramureș. Părinții adolescentei vor fi și ei supuși unei expertize psihologice.