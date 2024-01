Detalii halucinante ies la iveală după crima misterioasă de la Botoșani. Cum a fost găsit cadavrul femeii hăcuite de soț

Detaliile care ies la iveală după crima misterioasă de la Botoșani sunt din ce în ce mai șocante. Cel care a găsit cadavrul parțial tranșat al femeii a fost chiar fiul acesteia, care încerca să o anunțe că tatăl său făcuse accident.

Detalii halucinante ies la iveală după crima misterioasă de la Botoșani

Ceea ce părea doar un accident auto produs vineri dimineață la Botoșani avea să dezvăluie comisă de șoferul autoturismului care se izbise de un copac.

Potrivit primelor date din cadrul anchetei, bărbatul de 55 de ani aflat la volan își ucisese soția și ar fi produs accidentul în încercarea de a se sinucide. Un alt șofer, care a văzut mașina ucigașului izbită de un copac de pe marginea drumului, a raportat accidentul la numărul unic de urgență 112.

Salvatorii și polițiștii l-au informat pe fiul bărbatului, care rămăsese încarcerat în mașina avariată, despre accident. Tânărul de 26 de ani a încercat, la rândul său, să își anunțe mama.

Îngrijorat pentru că femeia nu a răspuns nenumăratelor apeluri telefonice, tânărul a mers la locuința părinților săi. Ajuns acolo a constatat că ușa era încuiată, iar femeie nu i-a răspuns deși a sunat insistent la ușă și a strigat-o de mai multe ori.

Fiul femeii a cerut ajutor la 112. Pompierii au spart ușa ajutându-l să intre în casă. Tânărul și-a găsit mama într-o baltă de sânge, parțial tranșată, întinsă pe jos, cu o icoană pe piept.

”Mama era pe jos în living. Mi-au explicat puțin că e plină de sânge, are o icoană pe piept și din câte am înțeles e destul de tăiată serios. Eu am avut probleme cu tata, de asta am și plecat de acasă.

Problemele au persistat în continuare, dar se înțelegea cu mama. Am văzut că sunt sticle de vin spart, cred că a băut și nu și-a mai ținut controlul”, a declarat tânărul pentru publicația .

Tânărul a declarat că prin casă erau sticle de vin sparte și perdelele stropite cu vin. Bărbatul accidentat este bănuit că după un acces de furie și ar fi încercat să se sinucidă intrând cu mașina în copac, relatează .

Fiul celor doi mai spune că tatăl său devenea violent verbal după ce consuma alcool, acesta fiind și motivul pentru care tânărul a plecat de acasă. Bărbatul a fost șofer de TIR și ar fi renunțat din cauza stresului în urmă cu patru ani.