Detalii neștiute de la botezul fiului Vlăduței Lupău! Câți bani a primit Tzancă Uraganu ca să cânte la petrecere

Vlăduța Lupău, interpreta de muzică populară din Maramureș, a organizat pentru primul ei copil, micuțul Iair, un botez de poveste. Petrecerea de lux a fost pusă la punct până în cel mai mic detaliu de proaspăta mămică, iar invitații au fost aleși pe sprânceană.

Cât a scos din buzunar Vlăduța Lupău ca să-i cânte Tzancă la botez

. La marele eveniment au fost invitați interpreți care mai de care, cu nume răsunătoare în industria muzicală românească, pentru că părinții lui Iair nu s-au uitat nicio secundă la bani.

ADVERTISEMENT

Vedeta și soțul ei, fostul portar de la Cluj, au avut o listă impresionantă de cântăreți care să întrețină atmosfera la petrecerea de botez a micuțului.

Toate genurile muzicale au fost bifate. Andra, Holograf, Tzancă Uraganu, dar și mămica, Vlăduța Lupău, sunt doar câțiva dintre cei care au cântat la marele eveniment.

ADVERTISEMENT

Tzancă Uraganu, 8.000 de euro de la Vlăduța Lupău

Conform informațiilor obținute de FANATIK, Tzancă Uraganu ar fi primit de la Vlăduța Lupău, pentru programul din seara marii petreceri, 8.000 de euro. La această sumă s-au adăugat și banii primiți de interpret în urma dedicațiilor cerute de dei prezenți.

🔥🔥🔥🔥

Din imaginile devenite virale pe social media se poate observa că atmosfera pe piesele interpretului de manele a fost incendiară. Toată lumea bună invitată la botez a dansat și s-a distrat pe ritmurile amețitoare ale pieselor care au fost luni de zile în trending pe Youtube.

ADVERTISEMENT

Culiță Sterp, campion la dedicații

Printre cei care s-au distrat pe ringul de dans se numără și iubita lui Tzancă Uraganu, Marymar, dar și Culiță Sterp și soția lui, Daniela. De asemenea, alături de Vlăduța Lupău și soțul ei au dansat și cele trei perechi de nași, printre care se numără și .

🔥🔥🔥🔥



Interpretul de muzică de petrecere, Culiță Sterp, a fost campion la dedicații, după cum se vede și în imaginile devenite rivale de pe TikTok. Cei doi cântăreți au lăsat deoparte rivalitățile existente vreodată și s-au distrat ca ”frații”, așa cum susține și Tzancă.

ADVERTISEMENT

Manelistul se simte ca în familie la petrecere și le îndeamnă pe mămica Vlăduța, dar și pe soția lui Culiță, Daniela, și pe iubita lui, Marymar, să fie ca surorile, așa cum este și el cu Culiță.

ADVERTISEMENT

Invitații, dar și Vlăduța Lupău și tatăl fiului ei au petrecut pe ringul de dans și s-au bucurat de prima petrecere din viața micuțului Iair..

Vlăduța Lupău și Armin Nicoară, nuntă și botez în aceeași zi

Vlăduța Lupău a organizat cel mai important eveniment din viața ei și a primului copil, marți, 27 septembrie, în Cluj, în cea mai exclusivistă locație.

Coincidență sau nu, în aceeași zi, dar la Timișoara, Armin Nicoară și Claudia Puican deveneau soț și soție. Nașii, Roxana Vașniuc și soțul ei, Ionuț, și-au oficializat căsătoria religioasă tot atunci, pentru a li se permite să îi cununie pe saxofonist și pe viitoarea lui consoartă.

Din informațiile obținute, în exclusivitate, de FANATIK, celebrul saxofonist nu ar fi ales întâmplător data nunții lui. Armin ar fi decis să se căsătorească pe 27 septembrie, după ce ar fi aflat că, în aceea zi, Vlăduța și soțul ei îți vor creștina copilul și au semnat contract de exclusivitate cu Pro TV.

Să ne reamintim că între interpreta Vlăduța Lupău și fiul lui Petrică Nicoară, Armin Nicoară, a existat un scandal care a plecat de la declarațiile saxofonistului. Acesta a dat de înțeles, la momentul respectiv, că ar fi existat ceva mai mult între el și cântăreață.

”Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost… Trebuie să fiu nebun la cap”, preciza Armin Nicoară într-un interviu.

Cum răspunde Vlăduța Lupău acuzațiilor

Pe de altă parte, reacția Vlăduței Lupău nu a întârziat să apară la vremea respectivă. Interpreta de muzică de petrecere, care a colaborat ani de zile cu saxofonistul Armin Nicoară a precizat că cei doi au fost apropiați, că familiile lor se cunosc, dar totul ar fi fost strict profesional. Nicio secundă nu s-a depășit această barieră între cei doi.

“Nu mai am nicio legătură cu Armin Nicoară! Nici măcar prieteni nu mai suntem. El pune poze cu mine, nu eu cu el… Noi am avut numeroase colaborări. Suntem cunoștințe și punct. Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut.



Ca să se faca mare… El a fost în casa mea mereu. Cu noi în vacanță, cu mine, cu soțul meu, cu fostul meu prieten, cu toată lumea. Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?“, a declarat Vlăduța Lupău, potrivit