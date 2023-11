Secretele relației dintre Ionuț Popa de la Survivor și Lolrelai: „E foarte bun la pat”

FANATIK are detalii nebănuite despre relația dintre Ionuț Popa de la Survivor și Lolrelai. Blondina care a cucerit o țară întreagă cu nurii ei, prezentați în filmul „Haita de acțiune”, a spus adevărul gol-goluț despre cum a ajuns să împartă dormitorul cu tânărul râvnit de multe doamne și domnișoare.

Lolrelai, dezvăluiri în exclusivitate despre relația cu Ionuț Popa de la Survivor

Nu mai e un secret pentru nimeni! Lolrelai și Ionuț Popa de la Survivor formează un cuplu de câteva săptămâni, iar FANATIK a aflat chiar de la vedeta iUmor cum a fost cucerită de antrenorul de fitness. Cu ce calități a vrăjit-o ex-concurentul reality-show-ului de la PRO TV pe Ștefania?

Vedeta ne-a zis că totul a pornit de la un pariu pe care l-a făcut înainte de meciul jucat de Popa cu la RXF, de curând. În timp ce toată lumea spunea că Ionuț va pierde gala, ea a fost singura care a avut încredere. A câștigat o shaorma în urma pariului, shaormă pe care n-a consumat-o nici până azi.

Totuși, s-a ales cu ceva mai bun decât o shaorma, cu atenția și inima lui Ionuț Popa, despre care ne-a zis că este extrem de galant, acel gen de bărbat pe cale de dispariție.

Lolrelai a spus că cei doi nu s-au mutat încă împreună, dar că se înțeleg fabulos. Relația lor decurge normal, iar blondina ne-a asigurat că de un lucru și-a dat seama deja: fostul supraviețuitor al junglei din Dominicană are nota 10 la pat!

Blondina și Ionuț Popa de la Survivor încă nu s-au mutat împreună

„Ne înțelegem fabulos. Dacă zic tot, pare exagerat. Îmi place mult de tot zâmbetul lui, e un atuu cu care a cucerit multe femei. Îmi place calmul lui.

Îmi place să este super-manierat, chiar e genul de bărbat care încă îmi deschide ușa la mașină. Mai rar așa ceva, e bărbat, nu mă lasă să car chestii, că și asta e o chestie pe cale de dispariție. E asumat, a știut ce vrea de la început.

N-a avut vreo joacă, n-a avut treaba ai că nu știa dacă ne mai sunam a doua zi. A știut ce vrea. Nu ne-am mutat încă împreună. Ne vedem în fiecare weekend, ne vedem și în timpul săptămânii, dar acasă la unul dintre noi”, a dezvăluit Lolrelai despre relația cu Ionuț Popa de la Survivor, pentru FANATIK.

„E foarte frumos și bun la pat”

Pentru aceasta e prima relație asumată în mod oficial. „E prima mea relație publică, prima pe care mi-o asum, pur și simplu. Am uitat să zic că e foarte frumos și bun la pat el.

Nu glumesc! Hai să zic că nu m-a urmărit ghinionul din numerele de la iUmor în relația cu el”, ne-a mai zis Lolrelai, favorita lui Mihai Bendeac pe când apărea la Antena 1.

și decolteu generos (le are pe toate, ce să mai!) a povestit, în continuare, cum au ajuns să fie împreună. Și, recunoaște ea, o ”bătaie” bună și o shaorma i-a adus alături.

Gala RXF și o shaorma neconsumată i-a unit

„Ne-am cunoscut la gala RXF unde Ionuț a avut un meci și eu am comentat meciul și încă de acolo eu țineam cu el, pentru că toată lumea ținea cu adversarul lui, cu Alex Zănoagă, mai vechi în RXF. Cred că s-a auzit și din comentariile mele că mă bucuram ca și cum aș fi câștigat eu meciul ăla.

Ionuț a simțit energia mea. A rămas că trebuie să-mi dea o shaorma că am câștigat pariurile pe spatele lui, pentru că el a câștigat meciul și eu am avut dreptate în fața tuturor, practic.

Colegii mei comentau că nu le-a convenit că am avut dreptate. Din joaca asta, din treaba asta am ajuns până la urmă să mâncăm o shaorma pe care n-am mâncat-o nici până acum, cred. Nu am mai mâncat acea shaorma. Trăiesc sănătos, da, nu vezi, fac si sport, sunt o nebună!”, a încheiat Lolrelai.