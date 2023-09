Ce părere are Alex Zănoagă despre faptul că Jador și Simina s-au împăcat. S-au întâlnit toți trei la mare

Alex Zănoagă a făcut o serie de dezvăluiri despre ce s-a întâmplat recent în viața fostei sale soții. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a explicat de ce au mers împreună la mare, dar și-a spus și părerea despre relația pe care Simina și Jador o au acum.

Alex Zănoagă a spus tot adevărul despre relației Siminei și Jador

Alex Zănoagă, Simina și Jador au o istorie interesantă. Toți au fost la Puterea Dragostei, manelistul a pus ochii pe brunetă, dar ea l-a ales într-un final pe Alex Zănoagă. Cu el a făcut un copil, s-a căsătorit,

ADVERTISEMENT

Simina s-a refugiat în brațele lui Alex Bobicioiu, dar recent, ea și Jador au luat pe toată lumea prin surprindere când s-au afișat din nou împreună. La scurt timp, artistul chiar a anunțat că

Acum, cel care a făcut lumină a fost chiar Zănoagă. În emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu, bărbatul a declarat că Jador și Simina sunt doar prieteni. Mai mult de atât, și el a lăsat în urmă orice urmă de animozitate și este amic cu artistul.

ADVERTISEMENT

„Nu mai am treabă cu Jador, ne-am împăcat. Chiar am fost la mare cu Simina, dar nu ne-am împăcat. Am fost la mare acum vreo 2 săptămâni cu Dominic. Ea a filmat un clip pentru Nikolas. Atunci m-am văzut și cu Jador, că avea un concert la un club acolo.

Era și Bogdan Mocanu, Yamato, ne-am urcat pe scenă. Simina s-a dus acasă cu Dominic. Eu cu Jador ne-am întâlnit de mai multe ori. Sincer, nu mă mai surprinde nimic, dar Simina și Jador sunt prieteni, s-au împăcat și ei.

ADVERTISEMENT

E puțin ciudat, clipul a fost strategie de marketing. Jador a știut de ce o alege pe Simina să joace. Sincer să îți zic, eu, dacă aș fi Jador și mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat în Turcia, nu aș mai vrea o relație cu Simina. Trebuie să ai puțin orgoliu. Cum ar fi eu să mă împac acum cu Simina, după ce a fost cu Bobicioiu?”, a declarat Alex Zănoagă, citat de

Se simte liber după divorț

Pe de altă parte, Alex Zănoagă a vorbit și despre viața de după divorț. A recunoscut că se simte mult mai relaxat după ce a pus capăt căsniciei cu Simina. Totuși, nu regretă faptul că au făcut un copil- de dragul căruia acum păstrează legătura și încearcă să se înțeleagă.

„La 30 de minute după ce am ieșit din sală de acolo, după decizie, m-am simțit liber. Am zis că gata, acum s-a terminat, acum pot să o iau de la zero. Dacă aș da timpul înapoi nu m-aș mai căsători cu Simina. Dar nu regret că ne-am cunoscut, că avem un copil.

ADVERTISEMENT

Pentru că dacă o regret pe ea, asta ar însemna că regret și copilul. Pot să îi spun că îi mulțumesc într-un fel că acum îmi dau seama și știu ce am de făcut pe viitor și din greșeli înveți”, a mai spus Alex Zănoagă.