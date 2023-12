Dezbatere încinsă despre cine va prinde barajul de retrogradare și cum scapă Dinamo: ”Pe cine bagi tu sub tine?”

Toată lumea a fost de acord că Dinamo are o situație extrem de dificilă și este greu să mai ajungă la baraj. ”Câinii” au 15 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile, iar .

Locurile de la barajul pentru evitarea retrogradării au născut discuții aprinse

În studioul a avut loc o discuție aprinsă pe tema echipelor care vor ajunge în baraj, iar Robert Niță și Alin Buzărin nu îi dau prea multe șanse lui Dinamo să poată scăpa de retrogradarea directă.

ADVERTISEMENT

”Știi de când s-a blocat totul la Dinamo, că eu nu sunt cu blesteme, cu d-astea? De când a ratat Sigurjonsson acel penalty în minutul 90+3 și au câștigat la Voluntari”, a spus moderatorul Cristi Coste.

”Cam atunci i-am zis lui Șendre (n.r. – jurnalistul Daniel Șendre) și apoi lui Giani Kiriță, să fi fost septembrie, pe cine băgați sub voi? Ei se gândeau la Iași, se gândeau la Voluntari, chiar la UTA”, a mărturisit Alin Buzărin.

ADVERTISEMENT

”Am vorbit cu niște oameni care mai sunt pe la Dinamo pe acolo, chiar zilele trecute, și îmi spuneau: ‘Băi, Roberte, noi dacă facem o campanie de achiziții, așa putem să scăpăm și de baraj’.

Mai sunt 18 sau 19 meciuri, uită-te pe clasament, 22 de puncte la UTA, înjumătățești au 11, Dinamo îi lași cu punctele alea și au 10, pe cine bagi tu sub tine? Cu FC U Craiova și UTA nu au cum să se bată, deci nu au șanse să prindă barajul”, a declarat Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Antrenorul, o problemă mare pentru Dinamo

Analiștii FANATIK SUPERLIGA sunt de părere că o mare problemă la Dinamo este faptul că nu au un antrenor de valoare pe bancă, însă consideră că niciun tehnician de acest nivel nu ar fi venit la echipă într-o situație atât de dificilă.

”În momentul acesta, la cum văd eu situația, dintre Botoșani, Dinamo și Iași, două pică și una merge la baraj. Așa pare acum, dar va veni perioada de mercato de iarnă în care se vor mișca niște plăci. Iașiul îl dă pe Luis Phelipe, dar aduce alt brazilian”, a precizat Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

”La Iași știi care cred eu că e diferența? Domnul Șfaițer îl are pe Grozavu pe bancă. Dinamo nu are un Grozavu pe bancă. Și eu cred că ăsta e tot un plus pentru Iași. Dinamo cu un Grozavu pe bancă nu ajungea aici.

Dacă Dinamo promova cu Dorinel Munteanu sau cu Grozavu nu cred că ajungeau cu 10 puncte după 20 de meciuri. Pentru Dinamo ar fi o performanță, și mi-aș dori să se întâmple așa, să prindă barajul”, a afirmat Robert Niță.

”Nici Dorinel și nici Grozavu nu veneau în haosul care a existat la Dinamo. În ceața care a fost în Liga 2, așa cum îi știu eu ca oameni și ca antrenori pe amândoi, niciunul nu venea la Dinamo”, a încheiat Alin Buzărin.

FANATIK SUPERLIGA se vede LIVE și EXCLUSIV, în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, în direct doar pe www.fanatik.ro. În premieră, fiecare ediție a emisiunii poate fi urmărită pe canalul de Youtube FANATIK.RO și pagina de facebook Horia Ivanovici, în fiecare luni, marți și vineri, ora 17:30.

Ce echipe vor merge în barajul pentru evitarea retrogradării