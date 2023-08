Dezbaterea zilei: Budescu și Ianis Hagi la națională? „Ce e aici? Sanatoriu?”

. Aflată pe locul 2 într-o grupă accesibilă, tricolorii se pregătesc de partida cu Israel după 0-0 cu Kosovo și 2-2 în deplasare la Elveția. Un succes pe teren propriu în următorul meci ar consolida șansele echipei lui Iordănescu.

Iordănescu are de unde alege înainte de meciul cu Israel

“După evoluțiile din ultimul timp, da. Din ultimul timp, adică după ultimele trei meciuri. A jucat extraordinar în ultimele 3 meciuri la Farul, dar nu l-aș convoca la echipa națională. Eu cred că atmosfera care s-a creat la echipa națională la ora actuala nu are nevoie de un jucător în stilul lui Budescu.

Poate să rezolve o partidă, dar nu face faza de apărare. Între Ianis Hagi sau Budescu, nu l-aș lua pe niciunul. Ianis Hagi în ultimul timp nu a jucat, iar la echipa națională vin doar jucătorii care joacă. Nu poți chema la echipa națională un jucător care nu joacă. Echipa națională nu poate sta nici în Budescu, nici în Hagi.

Ce, echipa națională e sanatoriu? Dacă l-a antrenamente vede că nu are meciuri în picioare și îl trimite în tribună? Nu e Ianis tipul de jucător care să fie ajutat. Cum îl ajuți dacă îl trimiți în tribună?”, a declarat Dănuț Lupu, susținut în studio de Bănel Nicoliță: “Nici eu nu l-aș lua pe Budescu, încă nu e pregătit fizic. Nici pe Ianis, nu joacă la echipa de club”.

Părerile au fost împărțite în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici, Robert Niță și Alin Buzărin sunt de părere că talentul bate condiția fizică. Cei doi playmakeri, Budescu și Hagi, nu sunt pregătiți să ducă ritmul unui meci întreg pentru România, însă pot face diferența pe final de joc.

“Pe Budescu eu nu l-aș chema. Pe Ianis, da și nu. Da pentru că e un jucător care are un cuvânt de spus în vestiar. Cred că un sfert de oră, 20 de minute, ținând cont și de faptul că joci acasă ambele jocuri, două jocuri decisive. Nu avem jucători, așa cum spune Lupu. Nu putem avea o discuție că dacă nu vine Stanciu, vine Ianis, sau dacă nu vine Ianis, vine Marin.

Noi din punct de vedere al jucătorilor care pot decide un meci suntem limitați, iar în limitarea asta sunt 3-4 jucător ce merită menționați. Decât să iei un jucător din Liga I care joacă titular meci de meci și să îl ții rezervă, mai bine ei un jucător care și la echipa de club este rezervă, dar în momentul în care intră ți-ar putea decide un joc”, a declarat Robert Niță.

Budescu și Hagi pot face diferența pentru România

“Eu i-aș lua pe amândoi. L-aș lua pe Budescu pentru că este un jucător care cu o pasă luminoasă poate să facă diferența, cum s-a întâmplat și aseară. E adevărat, Helsinki nu e naționala Israelului, dar este o echipă bună. Iar pe Ianis l-aș lua nu pentru că îl cheamă Hagi, dar consider că marii selecționeri, în momente grele pentru jucătorii buni, întind o mână.

Toată viața eu am respectat valoarea. Ianis Hagi are valoare că joacă la Glasgow Rangers, a ajuns acolo că are valoare. Cât a jucat a jucat, e greu după accidentare. Nu poți să îi iei valoarea, iar lui Budescu nu poți să îi iei nici lui valoarea. Eu zic că merită să îi iei pe acești jucător că nu avem mulți pe post”, a declarat Horia Ivanovici.

“Hai să zicem că în minutul 70 cu Israel nu intră, să zicem că e 1-0 pentru ei deoarece avem apărători buni pe acolo, Chiricheș și alții. Și intră Budescu și în 20 de minute dă două exterioare și îi batem cu 2-1. Îl băgăm dacă e nevoie, dacă e 2-0 nu-l mai băgăm”, a completat Alin Buzărin.

