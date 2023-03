Dezvăluire de ultimă oră despre acționarii de la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a anunțat câte acțiuni mai are la club. Video exclusiv

După terminarea etapei cu numărul 28, Mihai Rotaru a intervenit telefonic . Omul de afaceri a făcut lumină în ceea ce privește acțiunile de la Universitatea Craiova.

Câte acțiuni are Mihai Rotaru la Universitatea Craiova. Anunț de ultimă oră

În momentul în care a intervenit telefonic, Mihai Rotaru a vrut să clarifice care este poziția pe care o are la Universitatea Craiova. „Bună ziua, bună ziua. Acționarul! Știți că țin la asta”, a început dialogul Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. „Acționarul sau acționarul principal? Ca să știu de acum înainte”, a întrebat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„Acționar minoritar. În configurația Registrului și Comerțului suntem trei acționari. Eu sunt unul dintre cei mai mic. Adrian Andrici 80%, dacă nu mă înșel, eu am 10-15% și Laviniu Beze 5%. Ceva de genul ăsta”, a clarificat acționarul Universității Craiova. –

În ceea ce privește partea sportivă. Universitatea Craiova suferă oscilații în SuperLiga. În ultima etapă, oltenii au câștigat greu, cu FC Argeș, scor 1-0, grație golului marcat din penalty de Andrei Ivan. Ca urmare a acestui rezultat, „leii din Bănie” sunt pe locul 5 în clasament, cu 48 de puncte.

ADVERTISEMENT

Se retrage Rotaru de la Craiova?

La final de 2022 au apărut zvonuri conform cărora Mihai Rotaru se va retrage de la cârma Universității Craiova. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, .

„Nu discut asta acum. Nu, nu… Nu am în plan să discut. În primul rând, nu a fost vorba de nicio declarație despre retragere, A fost o prostie făcută de un jurnalist, care, din câte înțeleg, e și suporterul Universității Craiova. Mergem mai departe…

ADVERTISEMENT

A fost o singură declarație, acum vreo doi ani cred, când am spus că sunt pregătit să conduc echipa zece ani. Atunci erau 8 ani. După care eu am ieșit personal și am spus-o, le-am zis-o și personal jucătorilor:

‘Nu vă luați după ce scrie presa. Eu sunt aici cu voi și indiferent de situație suntem împreună. Și o ducem la capăt’”, a transmis Rotaru.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vine cu numeroase exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită începând din această săptămână în fiecare zi de luni până vineri.Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .