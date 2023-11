Dezvăluire din hotelul „tricolorilor”: „Există o stare de tensiune! Nu vom juca la egal”

Mihai Stoichiță a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA de înainte de meciul cu Israel.

Mihai Stoichiță a vorbit la FANATIK SUPERLIGA de la Budapesta înainte de Israel – România: „Are și el o stare de tensiune”

Jurnalistul Cristi Coste l-a interpelat pe directorul tehnic al FRF la : „Ai avut 3-4 discuții cu Edi Iordănescu în ultimele zile. Cum l-ai simțit pe selecționer? Încordat, concentrat?”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a remarcat și el gândurile și emoțiile care se citesc pe fața selecționerului înainte de meciul decisiv cu Israel: „Normal că are și el o stare de tensiune, dar pe care nu o arată, însă nu poate fi ascunsă. Și eu ca antrenor și ei ca jucători aveau stările lor de tensiune înainte de joc”.

Fostul antrenor vede însă și partea plină a paharului: „Este o stare de emoție precondițională care e bună și zic eu că nu îți dă posibilitatea să te relaxezi. Edi e echilibrat și poate să le transmită exact ce trebuie în fiecare moment al jocului pentru că asta e foarte important. Să știi când să controlezi echipa, când să o potolești”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță oferă asiguri noi și avertizează: „Întotdeauna când joci la egal se poate întâmpla orice”

Mihai Stoichiță știe ce pericol mare pândește naționala României dacă își va face prea multe calculce: „În niciun caz nu cred că vom juca la egal, dar siguranță apărare clar va exista. Întotdeauna când joci la egal se poate întâmpla orice.

Ungaria s-a calificat în prelungiri cu un autogol în minutul 97 într-o situație similară cu a noastră, cu două meciuri înainte de final. Dar eu în momentul în care văd că Edi la antrenamente a pedalat și pe faza de atac pe o translație rapidă, pentru a ajunge de multe ori în fața porții, asta înseamnă că nu joci la egal”.

ADVERTISEMENT

Până și delegarea UEFA de la meciul cu Israel ne surâde: „Ne arbitrează un francez, Francois Letexier. N-am pierdut niciodată cu el. Au fost niște egaluri. Ne poartă noroc. Dacă a arbitrat cum a făcut-o Taylor la Israel – Elveția e în regulă”.

Felicitări pentru Răzvan Burleanu: „Presidentul își face treaba să avem arbitri corecți”

Horia Ivanovici e convins că Răzvan Burleanu are influență la UEFA: „Presidentul, presidentul își face treaba să avem arbitri corecți. Nu lasă nimic la voia întâmplării. A vrut un arbitru corect, cu care culmea, nu am pierdut niciodată. Dar de ce Mihai când am zis de Burleanu ai început să râzi așa mânzește? E de bine cu arbitrul ăsta?

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a răspuns amuzat: „Mă bucur când aud că îi pronunți numele. Să dea Dumnezeu. Nu pot să mă pronunț înainte că poți să ai și surprize neplăcute. Sper să nu fie cazul și toți ne dorim lucrul ăsta”.

Dacă e luni, marți sau vineri e FANATIK SUPERLIGA! Emisiune e LIVE pe homepage-ul FANATIK.RO de la 10:30 și ÎN PREMIERĂ pe YouTube și Facebook de la 17:30. Horia Ivanovici te așteaptă duminică, 19 noiembrie cu o ediție specială după Israel – România, cu începere de la ora 10:30.

Mihai Stoichiță, dezvăluiri de ultimă din hotelul naționalei de la Budapesta