Dezvăluirea momentului, făcută de Romică Țociu! Secretul pe care Alexandru Arșinel l-a dus în mormânt

Romică Țociu face dezvăluirea momentului din showbiz, cu privire la Alexandru Arșinel! Certat cu acesta din urmă, concurentul Te cunosc de undeva a dezvăluit, că, în ultimele clipe ale vieții marelui actor, a primit un telefon de la maestru. Și, după o discuție serioasă, și-a dat seama că Arșinel voia iertarea. Pe care, evident, i-a dat-o din toată inima.

Romică Țociu și Cornel Palade, concediați de Alexandru Arșinel

Cu mulți ani în urmă, Alexandru Arșinel a luat decizia să îi dea afară pe Romică Țociu și pe Cornel Palade. Aceștia, actori ai Teatrului de Revistă Constantin Tănase, acolo unde Arșinel era director, nu au avut ce să facă decât să se supună deciziei. Iar de atunci, așa cum Romică Țociu a și recunoscut în repetate rânduri, relațiile cu Alexandru Arșinel au fost ca inexistente.

De asemenea, concurentul de la Te cunosc de undeva a vorbit despre , colegul lui de cuplete și glume. Și, fără echivoc, a negat că între ei ar fi fost vreodată tensiuni. Sau că s-ar fi certat serios. Ba chiar îi face, prin FANATIK, o declarație de dragoste spumoasă, înainte de Dragobete.

În altă ordine de idei, Romică Țociu ”dă din casă” când vine vorba de Te cunosc de undeva. Iar secretele și culisele show-ului de la Antena 1 au ”curs” de sub ”mustața” lui Țociu. Cu umor și, evident, ”mici înțepături” la adresa colegilor ”de suferință”.

Secretul lui Romică Țociu! Ce a făcut Arșinel înainte de a muri

Arșinel… De ce v-ați certat?

– Poate că așa erau vremurile. Poate că… și noi nu corespundeam la vremea aceea. Am să îți spun ceva în premieră. Înainte cu două luni de dispariția maestrului Arșinel, el m-a sunat. Mi-a spus: ”Romică, eu nu mă simt foarte bine și vreau să vorbesc cu tine. Palade e moldovean de-al meu și m-a supărat că a zis ceva. Dar să știi că voi doi aveți loc la Tănase, voi sunteți pentru teatrul Tănase. Dacă cumva, am greșit sau am luat o decizie proastă – nu mi-a spus nici iartă-mă, nici scuză-mă – mă gândesc că îmi pare rău că am luat-o”. M-a sunat, îți dau cuvântul meu că m-a sunat. Nu am spus-o nimănui. I-am spus așa: ”Maestre, eu vă iubesc”!

Până la urmă, să o zic așa, pasul acela pe care l-am făcut după ce nu am mai fost la Tănase cred că a fost definitoriu pentru mine și pentru Cornel. Noi a trebuit să ne luptăm cu viața. Poate dacă eram la Tănase poate nu ne-am fi dezvoltat așa de bine precum am făcut-o.

Crede-mă.. actorii alături de care am trăit, Stela, Arșinel, Nae Lăzăresscu, Nicu Constantin… Vasile Muraru, în postura de director, ne-a invitat la Tănase. Și îi mulțumesc din suflet. Avem spectacol la Tănase, chiar acum, pe 24 februarie. Dar avem de patru luni spectacol acolo, Bună seara, Eva!

Aveți istorie pe comedie, pe actorie… Dar la Te cunosc de undeva nu sunteți alături de Cornel Palade, cel cu care făceați cuplu pe scenă. De ce nu e cu dvs?

– Acum nu e pentru că, atunci când l-am întrebat, mi-a zis să îl las. Că vrea să stea liniștit. Că dacă am eu chef de muncă, să mă duc. Eu am, de exemplu, repetiții și filmări în timpul săptămânii, iar în weekend avem foarte multe evenimente. Marea mea bucurie este însă că producătorii au reușit să o aducă pe Paula Chirilă alături de mine. Formăm un cuplu foarte bun.

”Relația mea cu Cornel este în felul următor: până când moartea ne va despărți”

Au fost momente delicate, cu Cornel, cu soția…

– Nu, în ultimii cinci ani nu au mai fost momente delicate. Nu au fost, de altfel, niciodată…Și când au fost, am avut oameni și familia pe lângă mine. Nicoleta este foarte bine acum, îi mulțumesc lui Dumnezeu…

Traversăm acum o perioadă extraordinară noi toți, toată familia. Daria e studentă la teatru, Cătălin, după America Express, a avut o ascensiune extraordinară, e într-un show de cooking. Nu pot să spun în care.

E adevărat că între dvs și Cornel au existat niște certuri?

– Nu este adevărat. Niciodată noi nu ne-am certat. Nu s-a întâmplat absolut nimic. În perioada pandemiei, atunci a apărut Te cunosc de undeva în viața mea. El a stat liniștit. Vreau să îi liniștesc pe cei care ne iubesc. Relația mea cu Cornel este în felul următor: până când moartea ne va despărți. Relația noastră nu se va sfârși niciodată. După 35 de ani de carieră, împreună cu Cornel, sunt cel mai fericit om.

Romică Țociu, picanterii de la Te cunosc de undeva

Mi-a spus la Te cunosc de undeva…

– Ozana e de căpătâi. Evoluția asta la mine… E o combinație între actorie mai mult și voce mai puțin. Și prezență de spirit.

Ce trebuie să ai la Te cunosc de undeva?

– Trebuie să ai toate ingredientele. Prezență de spirit, să te miști bine și să câți cât de cât corect. Dar cel mai important este să intri în pielea personajului. Să fii autentic.

Ce personaje ați vrea la Te cunosc de undeva?

– Nu prea m-am gândit. Aș vrea Julio Iglesias.

Dar femei?

– Femei nu prea aș vrea, nu prea m-aș băga. M-aș băga doar live (râde, n. red.). Eu spun ce aș face eu… Personajele feminine sunt foarte greu de făcut. Când le fac eu intru într-o zonă a comicului și oricât aș vrea eu să iasă bine se duc…

Am fost Maria Tănase… Dar la ea m-a ajutat vocea să mă apropii de ea. E foarte greu să te apropii, totuși, mai ales că ea este simbolul muzicii românești. Spiritul de dinăuntru, și actoria, și lucrurile care veneau în completare m-au făcut să mă apropii de personaj. Aș fi tâmpit să spun că am fost fenomenal.

Am trezit însă pentru juriu un sentiment. Ceea ce e foarte important la Te cunosc de undeva. Și concurența e dificilă, de aia apare evoluția. Și am avut momente în care i-am bătut pe toți. Și au fost momente când ne-au bătut toți.