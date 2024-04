Dezvăluiri cheie de la audierea lui Bocciu în dosarul fumigenelor: „Ştiam că se aprinde! Aşa reacţiona pentru a defini putere în faţa galeriei”

Adrian Olariu susține că între el și Bocciu este o relație bună, în ciuda celor apărute în stenograme.

Dezvăluiri din stenogramele cu Bocciu. Ce susține Adrian Olariu, omul înjurat și amenințat de liderul galeriei rapidiste

în care au fost implicați și Daniel Niculae și „Bocciu” Liviu Ungurean.

„(n.r. – Te-a amenințat Bocciu?) Trebuie să reiau un pic filmul, care a început odată cu ieșirea mea de la discuția pe care am avut-o cu domnii procurori în ziua în care s-au petrecut aceste evenimente.

Dacă vă aduceți aminte de filmul evenimentelor, încă de când am ieșit de acolo am spus că eu nu am fost invitat în calitate de martor pe problema petardelor, fumigenelor, materialelor pirotehnice.

Erau niște domnișoare drăguțe care au încercat să îmi arate tot felul de imagini, articole apărute în ziua respectivă de către presă, care luase foc. Numai că întrebarea care mi-a fost pusă e dacă eu am fost acolo și am discutat despre acele materiale pirotehnice, despre ce se întâmplase la meciul cu Oțelul, despre ce s-a întâmplat la meciul cu FCSB, ulterior despre camera secretelor, bomba pe care o să o dezamorsăm imediat, dacă mai este nevoie și dacă nu s-a înțeles deja ce se întâmplă.

Am spus că nu petru lucrurile acestea, am fost interpretat din nou greșit, s-a spus că mint. Articolele care au urmat au fost clare ‘Domne, nu recunoaște, minte, ne păcălește, pus în fața evidenței nu recunoaște’ ș.a.m.d.

Revin la stenogramele de care discutai și tu. Sunt două care ne-au fost prezentate nouă în ziua respectiv, în care, într-adevăr, eu am discuții contradictorii cu Liviu. Acele stenograme care au fost prezentate bineînțeles că n-au fost prezentate integral.

În niciuna dintre ele nu se știe de la ce s-a pornit discuția noastră. Niciuna dintre ele nu sublinia practic replicile pe care eu i le dădeam lui Liviu. În niciuna dintre ele nu se scotea în evidență decât faptul că, într-un fel sau altul, Liviu încearcă să pună presiune pe mine. Dar, atenție, nu pe mine personal, ci pe mine reprezentant al clubului.

Asta am vrut să se înțeleagă de la început. El, în calitate de lider al suporterilor, vorbea efectiv în numele suporterilor și căuta într-un fel sau altul să mă influențeze în rezolvarea unor probleme care țin strict de galerie. Atenție, aceste probleme în parcursul anilor au fost rezolvate împreună. Niciodată clubul n-a intrat cu bocancii în viața galeria și galeria n-a impus niciodată clubului să facă altceva decât ceea ce e legal și normal”, a declarat Adrian Olariu, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”, show care e live pe , marțea, de la ora 13:30.

„De aici ne permitem aceste injurii”

Adrian Olariu a încercat să explice injuriile și amenințările pe care le-a primit de la Bocciu și care apar în stenogramele anchetatorilor. „Eu cu Bocciu mă știu de 20 de ani. El era un copil când și eu eram pe acolo. A crescut în preajma galeriei, în preajma liderului de galerie. Și-a dorit foarte mult să fie un lider de galerie. Consider că până să fie arestat reușise să strângă în jurul lui un număr impresionant de suporteri. Cum știm, la fel ca și în cazul celorlalte galerii, sunt foarte multe brigăzi și el reușise să le aducă la un numitor comun și tocmai asta îl făcea pe el atât de respectat în rândul acelor suporteri.

Pentru a menține această unitate a suporterilor, el trebuia să dovedească că îi poate conduce și îi poate struni, că poate să fie unul dintre personajele principale la dialogul care are loc între suporteri și club. Faptul că ne cunoșteam de atâta vreme, în discuțiile noastre, fie particulare fie pe probleme de organizare de meci, de aici ne permiteam aceste injurii duse de la un etaj superior, doar din dorința de a dovedi suporterilor, colegilor lui, că se poate impune. Asta era.

Între patru ochi și de-a lungul prieteniei noastre, întâlnirile cu Bocciu pe teme private au o conotație, iar ceea ce privește relația strict de serviciu a atins câteodată și aceste cote, dar fără ca eu să mă simt vreodată în pericol sau să mă simt amenințat.

Știam că se aprinde, știam că așa trebuie să reacționeze în momentul respectiv pentru a arăta și a defini putere în fața celorlalți colegi de galerie, dar știam cu siguranță că atunci când se vor liniști lucrurile voi putea avea cu el dialogul pe care l-am avut întotdeauna”, a adăugat responsabilul de ordine și siguranță de la clubul Rapid.

