Dezvăluiri despre Emi Pian din perioada în care a fost închis la Rahova. Motivul pentru care a fost eliberat mai devreme temutul interlop

Dezvăluiri despre Emi Pian din perioada în care a fost închis la Rahova. De altfel, asasinarea interlopului a scos la suprafață mai multe carențe ale sistemului de justiție din țară

Potrivit unor surse judiciare, Emi Pian, care fusese eliberat condiționat în toamna lui 2019, se afla sub supraveghere până în ianuarie 2021. Cu toate acestea, nu a ezitat o clipă să coordoneze în libertate activitățile clanului Duduianu.

Vă readucem aminte că Florin Mototolea, pe numele lui adevărat, a fost condamnat în aprilie 2017, la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru șantaj și instigare la influențarea declarațiilor.

Ce a făcut Emi Pian la închisoare

Și totuși, în toamna anului trecut, judecătorii au considerat că deținutul a avut un comportament ireproșabil în penitenciar și au decis eliberarea lui.

Gândul.ro scrie că în caracterizarea pe care comisia de la Rahova i-a făcut-o lui Florin Mototolea se arată că acesta a participat la cursuri, a muncit, are un domiciliu stabil, a înțeles că a greșit și nu va mai comite alte fapte penale.

”Petentul a câștigat 78 zile ca urmare a muncii prestate și a înțeles să nu fie remunerat pentru activitatea sa. Mai mult, solicită instanței să aibă în vedere caracterizarea petentului, realizată de administrația loculului de deținere, din care rezultă că acesta a avut un comportament adecvat pe toată perioada executării pedepsei și nu a intrat în conflict cu alți deținuți, chiar a și primit șapte recompense, dintre care două au fost permisii de a părăsi penitenciarul.

În ceea ce privește latura civilă, arată că petentul a încheiat contract de mediere cu persoana vătămată și a achitat tot prejudiciul.

În plus, acesta este la prima abatere, neavând antecedente penale. În ceea ce privește situația familială, solicită instanței să aibă în vedere că acesta are un copil minor, iar soția sa are probleme de sănătate”, se arată în motivarea instanței

Mai mult de atât, pe cale de consecință, „apreciază că s-a îndeplinit scopul prevăzut de lege la stabilirea pedepsei, petentul s-a reeducat, fiind îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege pentru admiterea cererii de liberare condiționată”, mai stă scris în motivare.

De remarcat că lui Emi Pian i se stabilise și un termen de supraveghere până în ianuarie 2021. Până la acea dată, acesta trebuia să aibă un comportament ”imaculat” în libertate.

Culmea, Florin Mototolea a avut parte de un tratament preferențial și în penitenciar. Acesta a beneficiat de permisii în virtutea faptului că ”nu a fost niciodată sancționat disciplinar și și-ar fi îndeplinit sarcinile”.

„Am participat la diferite cursuri și activități psihosociale și am depus toate eforturile necesare pentru a mă putea reintegra în societate.

Mai mult, în prezent, desfășor activități lucrative în folosul penitenciarului, în afara acestuia, la un punct de lucru exterior, fiind în regim de executare deschis”, a scris interlopul în cererea înaintată instanței.

Interesant este că membrii Comisiei de liberare condiționată din cadrul Penitenciarului Rahova au propus în unanimitate eliberarea acestuia.

”Persoana privată de libertate a participat la activități socio-educative și lucrative, a fost recompensată de șapte ori, inclusiv cu două permisii de ieșire din penitenciar, puse în aplicare la 06.06.2019 și 06.07.2019, fără a exista incidente, persoana condamnată respectând măsurile și obligațiile impuse.

Petentul nu a fost niciodată sancționat disciplinar pe parcursul detenției, adoptând o conduită decentă față de personalul locului de deținere și celelalte persoane private de libertate . De asemenea, apreciem concludent sub aspectul conduitei petentului faptul că acesta execută pedeapsa la regim deschis și nu au existat incidente, în pofida măsurilor reduse de supraveghere și a interacțiunii sporite dintre deținuți.

Din data de 22.03.2018, când a fost selecționat pentru muncă, a obținut 78 zile câștig din munca prestată, fiind încadrat în activități lucrative la un punct de lucru exterior și la data analizei comisiei (Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor), de unde a obținut o caracterizare favorabilă. Totodată, petentul a depus diligențe în vederea identificării unui loc de muncă în ipoteza punerii în libertate, având o ofertă de angajare.

A manifestat interes și receptivitate față de demersurile instructiv-educative, prin implicarea în activități și programe educaționale. A fost inclus într-o activitate socială semistructurată și în Programul de pregătire pentru liberare. Evaluările psihologice inițială și periodice nu au relevat elemente care să indice prezența riscurilor investigate. Nu este cunoscut cu antecedente penale”, se arată în raportul Comisiei din Penitenciarul Rahova.