Dezvăluiri despre rivalitatea Mircea Bornescu – Dani Coman de la Rapid. „Mă simțeam nedreptățit”

Cu toate că în afara terenului au fost mereu prieteni, cei doi portari au fost puși într-o situație bizară de către conducere. Practic, deși vorbim despre doi jucători extrem de valoroși, niciunul dintre ei nu era sigur de postul de titular deși amândoi se considerau a fi cel mai bun portar din lot. ”Pepe” Bornescu a vorbit deschis despre acest subiect în direct și în exclusivitate la Suflet de rapidist.

Dezvăluiri despre rivalitatea Mircea Bornescu – Dani Coman de la Rapid

”A fost plăcerea vieții mele să joc la Rapid. Venise domnul Dinu Vamă cu jucători de la Brașov, s-a întors Dani Coman. S-a produs așa, eram un grup foarte unit, eram două grupuri separate acum. Au apărut divergențele, m-au scos pe mine din poartă după meciul pierdut la Timișoara 1-2, din ce știu erau puncte puține, 2 sau 3 față de Galați. Mă rog, o mare parte dintre suporterii rapidiști știu ce am făcut, ce sacrificii am făcut, la câte am renunțat ca să joc pentru Rapid.

și atunci și acum am o relație foarte bună. N-am avut nicio problemă, chiar stăteam cu el și vorbeam, citeam ce zice presa că ne certăm. Se încercase un compromis, venise cred că Dinu Vamă și cu Șumi, ca să apărăm două meciuri cu două meciuri. Eu n-am fost de acord. Nu poți să faci așa, mai ales când e vorba despre portari. Când prinzi o formă bună, trebuie să profiți, să joci, să te lase. Să te lase și când gafezi prima oară, e omenesc. Să te scoată dacă pe parcursul a 2-3 etape o gafezi”, și-a început discursul Mircea Bornescu.

Mircea Bornescu recunoaște că i s-a părut ciudată abordarea conducerii, care și-ar fi dorit să existe o rotație continuă între cei doi portari, lucru anormal pentru acest post. ”Păi ce face, joc două meciuri, apăr penalty? Mă scoți, apoi ce fac două săptămâni. Nu mi se pare normal, eu dacă aș avea puterea de decizie, niciodată nu aș avea doi portari, mai ales că și Dani și eu suntem foarte orgolioși.

Noi am fost prieteni și suntem și acum, era o rivalitate sportivă. Vorbeam despre ce scriu ziarele, ne amuzam. Sau dacă aș avea doi portari de aceeași valoare aș anunța, băi pentru mine varianta nr. 1 e ăsta, dacă își convine bine, dacă nu iarăși bine. Eu chiar discutasem cu Șumi, mi-a zis hai că e bine să-i dăm șanse și lui Dani, deși eu simțeam că pot și mai mult. I-am zis nu face asta, câștigăm campionatul, nu face asta. Apoi a intrat Dani, am intrat eu, a fost așa, nu am mai jucat eu apoi 4-5 meciuri”, a explicat Bornescu.

Rivalitatea cu Dani Coman l-a frustrat uneori pe Mircea Bornescu

Mai mult, fostul mare portar din Giulești a dezvăluit că mereu s-a considerat cel mai bun portar din lume, capabil să apere chiar și la Barcelona, astfel că nu a putut concepe să ajungă rezerva lui Dani Coman. Asta, în ciuda faptului că și Dani Coman a fost un portar foarte bun care, cel mai probabil, se considera îndreptățit să fie titular.

, dacă îmi spunea cineva să dau prima, dar să joc, voiam să joc. Eu simțeam că pot să ajut echipa mai mult ca Dani, el mai mult ca mine.

Eu mereu la antrenament am încercat să fiu 100%, și consideram că sunt cel mai bun din lume. Dacă mă întreba cineva pe mine cine e cel mai bun din lume, spuneam că eu. Asta era mentalitatea mea, consideram că pot juca la orice echipă din lume, fără probleme.

Noi stăteam tot timpul de vorbă, ne amuzam, în cantonament, stăteam la cafea. Mereu am avut relație foarte bună cu Dani, nu s-a pus problema de o discuție în contradictoriu.

Era clar, când a venit Dinu Vamă cu Dani de la Brașov, era normal, și eu dacă aș fi fost în locul lui, aduceam omul meu. Toată lumea știa asta, nici el n-a spus că să apere cel mai bun. Mă repet, și eu aș fi procedat la fel. Pe moment mă deranja, consideram că sunt nedreptățit. Asta a fost situația, nu am avut ce să fac”, a concluzionat Bornescu, în direct la Suflet de rapidist.

